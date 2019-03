Eurowizja 2019: Izrael zabroni Islandczykom z Hatari występu w konkursie?

Hatari to kontrowersyjny zespół, który Islandczycy wytypowali do udziału w konkursie Eurowizji. Zespół, który tworzy "BDSM techno" może mieć problem z przyjazdem z powodów natury politycznej.

Kiedy Hatari został wybrany na reprezentanta Islandii na tapecie pojawiła się sprawa ich ewentualnego protestu na scenie w Tel Awiwie, czego obawiają się Izraelczycy.



Jedna z tamtejszych działaczek Nitsana Darshan-Leitner zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych, by ten zabronił Hatari wjazdu na teren Izraela. Zdaniem kobiety istnieją mocne przesłanki ku temu, że występ grupy może być okazją do bojkotu Izraela i pokazaniem wsparcia dla Palestyny.



Sam zespół, po wytypowaniu go do konkursu ogłosił zresztą, że zamierza protestować przeciwko Izraelowi na scenie podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, mimo że narusza to zasady wydarzenia.



Poprawka do ustawy o wjeździe do Izraela mówi, że osoba, która nie jest obywatelem Izraela lub nie posiada zezwolenia na pobyt stały, a sama lub organ/organizacja dla której pracuje świadomie wystosowała publiczne wezwanie do bojkotu Izraela, nie może wjechać do kraju.



"Zgodnie z poprawką do ustawy o wjeździe do Izraela osoba, która nie jest obywatelem Izraela lub posiada zezwolenie na pobyt stały w Izraelu, nie otrzyma wizy lub pozwolenia na pobyt, jeżeli on lub organizacja lub organ, dla którego pracuje świadomie wystosował publiczne wezwanie do bojkotu Izraela, zgodnie z definicją zawartą w 'ustawie o zapobieganiu naruszeń państwa Izrael poprzez bojkot'. Islandzki zespół publicznie i jawnie wezwał i poparł bojkot Izraela. Nie wolno im wjechać do kraju" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na portalu wiwiblogs.

Islandczycy nie widzą jednak powodów, dlaczego nie mieliby wziąć udziału w konkursie. Sytuacja jest rozwojowa. O tym, jak potoczą się losy Hatari na Eurowizji dowiemy się najpewniej już wkrótce.



Hatari wygrało krajowej eliminacje do Eurowizji z kontrowersyjnym utworem "Hatrið mun sigra" ("Nienawiść zwycięży"). Zespół powstał w 2015 roku, a debiutował EP-ką "Neysluvara" w 2017 roku. Jeszcze zanim grupa została wybrana na reprezentanta Islandii, w grudniu 2018 roku członkowie ogłosili zakończenie działalności z powodu "niepowodzenia misji zakończenia kapitalizmu". Członkowie zespołu zwracają uwagę na antykapitalistyczny wydźwięk swojej twórczości.

