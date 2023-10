Etna poleciała na wakacje do Cypru nie tylko po to, by odpoczywać. Wokalistka nagrywa tam również teledysk do swojego najnowszego utworu. Zapowiedziała go właśnie na udostępnionym nagraniu, na którym pozuje w różowym stroju kąpielowym.



Kolejnym celem wyjazdu był... zakup mieszkania w tamtejszej okolicy. "Myślę, że zakup nieruchomości na Cyprze to dobry fundusz emerytalny. Ktoś chętny?" - skomentowała wokalistka. Choć Etna będzie obchodzić w tym roku 48. urodziny, fani nadal twierdzą, że takiej figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.

Królowa disco polo chętnie przyjmuje komplementy od obserwatorów i stara się na nie odpowiadać. Dziękowała fanom za wsparcie i stwierdziła, że to dzięki nim może się rozwijać. Etna chętnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego z odbiorcami.



Kim jest Etna?

Joanna Kaczanowska, występująca pod pseudonimem Etna, jest jedną z najpopularniejszych gwiazd disco polo. Swoją karierę muzyczną rozpoczęła w roku 2002 wydając debiutancki album "Lawa". W 2009 roku została prowadzącą programu "Vipo - Disco Hity" na antenie Telewizji Silesia (TVS).

Największą popularnością cieszą się piosenki "Rolnik" (10 mln odsłon), "Maminsynek" (9,7 mln), "Misiak" (5,1 mln), "Milioner" (4,1 mln), "Niewolnica" i "Tylko z tobą" (2 mln). Do klipu "Dziadek" (2,7 mln) z 2009 r. Etna zaprosiła Bohdana Łazukę. Był to wówczas najdroższy teledysk w historii disco polo.



