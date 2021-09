Eric Clapton złamał słowo! Zagrał koncert dla zaszczepionych [AKTUALIZACJA]

W Nowym Orleanie (Luizjana) odbył się koncert Erica Claptona ( sprawdź! ). Wejście na koncert było możliwe za okazaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub też certyfikatu zaszczepienia. Niedawno gitarzysta zapowiadał, że nie wystąpi w miejscu, które wymaga dowodu szczepienia, ale w ostatnią sobotę (18 września) muzyk najwidoczniej zmienił zdanie.

Eric Clapton zagrał koncert dla zaszczepionych

Według informacji zamieszczonej na stronie obiektu, gdzie odbywał się koncert - Smoothie King Center - działają w nim przepisy zobowiązujące do okazania dowodu szczepienia albo negatywnego wyniku testu dla wszystkich osób z personelu lub uczestników od 12. roku życia. Jeszcze w lipcu Eric Clapton wystraszył swoich fanów w rozmowie z magazynem "Rolling Stone", gdy stwierdził, że nie mogą być pewni, czy dla nich wystąpi.

"Chcę Wam powiedzieć, że nie będę występować na żadnej scenie, na której obecna jest dyskryminowana publiczność. Jeśli nie ma przepisu, aby wszyscy ludzie mogli uczestniczyć w koncercie, zastrzegam sobie prawo do odwołania występu" - poinformował w rozmowie.



Aktualnie Eric Clapton jest w trakcie pierwszego od dwóch lat tournée. Koncerty w Stanach Zjednoczonych potrwają do końca 2021 roku, a w przyszłym muzyk pojawi się w Europie. Brytyjczyk nie skomentował sobotniego koncertu, za to internauci nie pozostawiają na nim suchej nitki. Niedawno wydał singel "The Rebels" z Van Morrisonem, a fani w sieci naśmiewają się z niego, że "prawdziwy z niego buntownik" oraz że "nie można mu już wierzyć w żadnej sprawie".

Aktualizacja, 22.09.2021 roku



Krótko po publikacji Rolling Stone'a, Eric Clapton odniósł się do artykułu na swoim Facebooku. Uznał wypowiedź magazynu za "dezinformację", bo jego zdaniem, obiekt nie wymaga certyfikatu zaszczepienia. Clapton dodał jeszcze, cytując wypowiedź z 19 lipca 2021 roku, że "nie wystąpi na scenie, jeśli publiczność będzie dyskryminowana". Muzyk chce być pewien, że "będzie mógł zagrać dla wszystkich przybyłych, a jeśli nie, może odwołać koncert".