Erannie prezentuje "Obraz życia". Zobacz teledysk

Rockowa grupa Erannie prezentuje teledysk "Obraz życia", którym zapowiada nowe wydawnictwo.

Erannie prezentuje nowy teledysk /materiały promocyjne

Erannie istnieje od 2015 roku. Zespół ma na razie w dorobku EP-kę "Rock nie umarł". Formacja obecnie koncertuje i pracuje nad nowym materiałem.

Reklama

"'Obraz życia' to kolejny z naszych kawałków, w którym chcemy wyrazić siebie. Opowiada o rockendrollowej młodości i o tym, co nadaje życiu sens. Nasz poprzedni singel zatytułowany 'Zapomniałem' był formą przeprosin za młodzieńcze wybryki, za to że czasem się zapominamy, ale jednak zawsze wracamy" - opowiadają muzycy.

"'Obraz życia' jest jakby kontynuacją tamtej rozmowy, jest wyznaniem, podziękowaniem dla osób które nasze życie utrzymują w ładzie oraz dają siłę, by nasz obraz był mimo wszystkich przeciwności losu wciąż malowany... każdy z nas ma taką osobę, której w głębi serca dedykuje te słowa... ta osoba wie że, kiedy gramy, gramy razem, ale każdy z nas dedykuje ją komuś innemu, tej jednej" - dodają.

Wideo Erannie - Zapomniałem (Official Video)

Za produkcją klipu do "Obrazu życia" odpowiada Krzysztof Woźniak.

"Na jednym z naszych koncertów poznaliśmy niezwykłego człowieka, Krzysiek Woźniak znany też jako Akwartone to pasjonat, który pokonując własne słabości osiągnął prawdziwe mistrzostwo kaligrafii. Uznaliśmy, że nikt nie pasuje bardziej, aby wymalować nasz obraz życia. Pod czujnym okiem Magdy Bodziony oraz niezastąpionej Natalii Słowik powstał wyjątkowy teledysk" - podkreślają muzycy Erannie.