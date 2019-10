Enrique Iglesias pokazał, jak się bawi z dziećmi. Wideo stało się hitem sieci

Enrique Iglesias to jedna z gwiazd, która nie ma nic przeciwko publikowaniu zdjęć swoich dzieci i filmików z nimi w mediach społecznościowych. Wokalista podzielił się na Instagramie nowym nagraniem, które robi furrorę wśród jego fanów i obserwatorów.

Enrique Iglesias w 2017 roku został szczęśliwym ojcem bliźniaków - Lucy i Nicholasa.



Pociechy były efektem jego ponad pięcioletniego związku z tenisistką i modelką Anną Kurnikową.



Para poznała się w grudniu 2001 roku na planie teledysku do utworu "Esape" i zaczęła się spotykać.

Iglesias co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania ze swoimi dwulatkami. Fani zawsze żywo na nie reagują i zachwycają się maluchami. Nie inaczej jest tym razem. Iglesias zamieścił na Instagramie nagranie, na którym bawi się z bliźniakami, a przy okazji pokazuje swoje wysportowane ciało.



Przypomnijmy, że Enrique Iglesias 7 maja powrócił do Tauron Areny Kraków. Stało się to po tym, jak wokalista otrzymał dziesiątki tysięcy listów od polskich fanów, którzy czekali na jego występ w tym mieście od 2016 roku.



W środę (17 maja) Enrique Iglesias wystąpił w Ergo Arenie w Gdańsku. Koncert był kolejną odsłoną trwającej trasy "Sex and Love" promującej płytę z 2014 r.

