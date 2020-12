Eminem przeprasza Rihannę. Tłumaczy swoje zachowanie

Eminem wykorzystał najnowszy numer "Gnat", aby przeprosić Rihannę za jego kontrowersyjne dotyczące pobicia gwiazdy przez Chrisa Browna.

W 2019 roku do sieci wyciekł utwór Eminema "Zeus", w którym raper w kontrowersyjnych słowach komentował pobicie Rihanny przez Chrisa Browna.

Na nagraniu słychać m.in. wers: "Of course I side with Chris Brown, I'd beat a bitch down too" ("Oczywiście, że popieram Chrisa Browna, też biłbym d***ki"). Filmik miał pochodzić z 2009 roku, kiedy Eminem pracował nad albumem "Relapse".

Wersy słyszane na nagraniu są wyrwane z kontekstu, jednak cała ostateczna wersja utworu jest dość kontrowersyjna. Slim opisuje morderstwo Dakoty Fanning i w niewybrednych słowach zwraca się do Angeliny Jolie, Carmen Electry i własnej matki.



Sytuacja wzburzyła internautów. Sam raper nie tłumaczył się, zrobił to za to jego rzecznik. W oświadczeniu napisał: "Wyciekło coś, co ma ponad 10 lat. Po tym jak Eminem to nagrał, wywalił to i przepisał. Oczywiście jego relacje z Rihanną są znakomite".

18 grudnia do sieci trafiła rozszerzona wersja ostatniego albumu gwiazdora "Music To Be Murdererd By - Side B". Na niej znalazł się numer "Gnat", gdzie Eminem zdecydował się przeprosić Rihannę.

"Znów obiecuję, że będę szczery/ Z całego serca przepraszam, Rihanna/ Za wyciek piosenki, przepraszam Ri/Nie miała przysporzyć Ci cierpienia. Jednak z mojej strony było to złe" - rapuje Eminem.



Clip Eminem GNAT (Dir. by @_ColeBennett_)

Raper wielokrotnie współpracował z Rihanną. Nagrali razem takie przeboje jak "Love the Way You Lie", "The Monster" i "Numb". W 2014 roku odbyli wspólną trasę koncertową.

Przypomnijmy, iż Chris Brown w 2009 roku dotkliwie pobił Rihannę, co w późniejszym czasie zakończyło się sądowym zakazem zbliżania się do wokalistki i karą pięciu lat więzienia w zawieszeniu.