Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz, Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec, Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego i Nataszę Urbańską.

Popularność zdobyła w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music".

W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza.

Chociaż dziś sama naucza śpiewu, nigdy nie pałała entuzjazmem do belfrów.

"W podstawówce interesowały mnie przemyślane wygłupy. Polegały one głównie na tym, aby zdenerwować nauczycieli i wyprowadzić ich z równowagi. Byłam w tym specjalistką, do dziś nie lubię belfrów i pewnie za karę sama nim zostałam. Z dzisiejszego punktu widzenia to były bardzo niewinne żarty, ale dosyć denerwujące. Często bywałam pomysłodawczynią takich dowcipów. W klasie były prawie same dziewczyny i tylko jeden zdominowany przez nas chłopak. W liceum z moim zachowaniem i nauką było jeszcze gorzej. Nie zdałam nawet do następnej klasy i prawie zostałam wyrzucona z opolskiej szkoły" - opowiadała o latach szkolnych Zapendowska "Super Expressowi".



Jak wyglądała i co robiła w młodości Elżbieta Zapendowska?

W jednym z odcinków "Must Be The Music" Zapendowska przyznała natomiast, że zanim stała się cenioną specjalistką od emisji głosu, parała się zupełnie innymi zajęciami.

"Pracowałam jako recepcjonistka w hotelu i bardzo chwaliłam sobie tę pracę" - wyznała na planie "MBTM".

"Oprócz hotelu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opolu należało wówczas targowisko, miejska łaźnia i zakład pogrzebowy. Nie zapomnę jak 31 grudnia, jako pracownik przedsiębiorstwa, zostałam skierowana właśnie do zakładu pogrzebowego na inwentaryzację, gdzie musiałam liczyć trumny" - wspominała Elżbieta Zapendowska.

Jak w młodości wyglądała Elżbieta Zapendowska? Jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie, zestawione z współczesną fotografią.

Elżbieta Zapendowska - problemy zdrowotne

W 2020 roku trenerka przyznała, że choć nadal jest aktywna zawodowo (pojawiła się niedawno na premierze musicalu "Congo" w Teatrze Capitol), to nie zamierza wracać do telewizji.

"Przeprowadziłam się na wieś i pracuje z grupą dorosłych ludzi w Serocku w domu kultury. To mi sprawia ogromną radość. Tu najmłodszy uczestnik ma 16 lat, a najstarsza dziewczyna jest po 50. Mam dwie studentki i jednego młodszego chłopaka, a reszta to dorośli, dojrzali ludzie" - opowiadała wówczas.

Jak opowiadała, duże znaczenie ma tutaj stan jej wzroku, który z roku na rok się pogarsza. "Mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie było by mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" - mówiła Zapendowska.



Problemy ze wzrokiem są dość powszechne, choć wielu nie docenia swoich oczu i nie dba o nie. Trenerka głosu przyznała w rozmowie z Plejadą, że pogodziła się już ze swoimi zdrowotnymi problemami.

"Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: 'Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie'" - wyznała.

"Gdy traci się wzrok, wszystko jest trudne. Zwłaszcza gdy się pracuje, a ja nadal pracuję. To, że nie widzę twarzy osób, które śpiewają, jest dla mnie potwornym problemem, bo nie widzę emocji, mogę je tylko usłyszeć" - dodała.

"Dużo mnie to kosztowało. Za zastrzyk płaciłam dwa tysiące, nic mi nie pomogło. Zrezygnowałam, stwierdziłam, że trzeba się pogodzić z tym, co zostało dla mnie zaplanowane. W życiu prywatnym często żartuję, że czego nie dowidzę, to sobie doobrażę" - podsumowała Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska: Jak Krystian Ochman wypadnie na Eurowizji?

Dziennikarze zgromadzeni wokół Eurowizji i będący w Turynie, chwalą Ochmana przede wszystkim za jego niesamowicie czysty i mocny wokal. Dużo gorzej Polak prezentuje się scenicznie, jednak podczas drugiej próby występ Polaka miał wyglądać już atrakcyjnie dla oka.

Talent wokalny Ochmana chwali również Elżbieta Zapendowska.

"Nasz reprezentant śpiewa całkiem czysto, co jest wielkim plusem, ale mógłby mieć zdecydowanie lepszą piosenkę" - stwierdziła w rozmowie z Onetem. To właśnie utwór dla Zapendowskiej jest największą bolączką. "Powiem szczerze - bardzo dziwna jest ta piosenka" - dodała.

Zapendowska przyznaje, że Polak może sprawić niespodziankę, jednak nie zna pozostałych propozycji i nie może z pewnością stwierdzić, że tak będzie. Dodała natomiast, że poziom Eurowizji w ostatnich latach poszedł mocno do góry.

Przy okazji słynna jurorka i nauczycielka śpiewu, wbiła szpilę Rafałowi Brzozowskiemu.

"Śmieję się z Rafała Brzozowskiego, ponieważ jest on dla mnie typowym wytworem takiego telewizyjnego cukiereczka. Ma ładne oczka, chociaż puste i śpiewa o niczym. Nic z tego nie zostaje. Kiedy go widzę w telewizji, to przełączam kanał" - podsumowała.

