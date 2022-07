W produkcji "Elvis", która została stworzona pod okiem Priscilli Presley, jedynej żony słynnego króla rock'n'rolla, obserwujemy historię jego drogi na szczyt. Presley została zaproszona do programu Piersa Morgana, który zasugerował, że film ma za zadanie "wybielić" rasistowskie zachowanie Elvisa, o którym opowiadał jakiś czas temu Quincy Jones.

Choć nigdy nie wyjaśnił do końca o co chodziło, to Elvisowi zarzucało się, że czerpał z kultury Afroamerykanów nie dając tym samym możliwości ich kulturze na wyjście z cienia. Jones oskarżał też Elvisa, że ten korzystał z rad czarnoskórego Otisa Blackwella, który mówił mu "jak ma to śpiewać".

Priscilla Presley: Elvis nie był rasistą

Priscilla Presley stanęła w obronie byłego męża, z którym rozwiodła się w 1973 roku. "Nie był rasistą - nigdy nie był rasistą. Elvis miał przyjaciół, czarnych przyjaciół, przyjaciół z całego świata. Kochał ich muzykę. Kochał ich styl. Uwielbiał przebywać wokół czarnych muzyków". Presley wspomniała też, jak legendarni Fats Domino czy Sammy Davis Jr przychodzili do garderoby po koncertach Elvisa w Las Vegas.

"On nie był w żaden sposób uprzedzony, nie był też rasistą. Nie wiem więc [jak skonfrontowałby się z 'kulturą anulowania']. To bardzo przerażający czas... to prawie tak, jakbyśmy szukali czegoś na każdego" - stwierdziła o "kulturze anulowania".

Priscilla Presley wyraziła też zaniepokojenie tym trendem - sądzi, że Elvis czułby się podobnie, a ona sama boi się o przyszłość. Jej zdaniem król rock'n'rolla "nie uwierzyłby w to, co się dzieje w USA".

Priscilla Presley sądzi, że żyjemy w niebezpiecznych czasach

"To jest naprawdę przygnębiające. Po raz pierwszy martwię się o moją przyszłość - nie tylko dla moich dzieci, [ale także] dla moich wnuków. Nie wiem, co się stało z wolnością. Nie wiem, czy jest tu [w USA] jeszcze wolność. Nikt nie mówi, po której stronie jest, republikańskiej czy jakiejkolwiek innej... musisz być bardzo wyczulony na to co mówisz, jak mówisz. Myślę, że to bardzo niebezpieczne czasy" - wyznała.

Zdaniem 73-latki Elvis Presley był esencją Ameryki, a w nowym filmie Austin Butler wcielił się w rolę idealnie i oddał cały charakter wokalisty. "To było jak oglądanie Elvisa" - twierdzi. Podobnie wypowiada się o Olivii DeJonge, która odegrała jej rolę. "Wykonała naprawdę świetną robotę. Była wrażliwa na [Elvisa] i jego potrzeby, czyli to, co ja zawsze miałam na uwadze" - mówiła.



