Elvenking: Sprawdź pierwszy singel z nowego albumu "Reader Of The Runes - Rapture"

Świeże dokonanie podopiecznych niemieckiej AFM Records zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem uznanego brytyjskiego fachowca Scotta Atkinsa w angielskim studiu Grindstone.

Okładkę 11. longplaya folk / powermetalowego Elvenking zaprojektowała słowacka artystka Zsofia Dankova.

Album "Reader Of The Runes - Rapture" będzie mieć swą premierę 28 kwietnia 2023 roku. Materiał dostępny będzie w szerokiej gamie edycji, w tym w wersji CD (digipack), cyfrowo, jako limitowany dwupłytowy album winylowy oraz w formacie specjalnego boksu.

Reklama

Nową płytę Elvenking promuje opublikowany 9 grudnia singel "Rapture". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo ELVENKING - Rapture (2022) // Official Music Video // AFM Records

Oto lista utworów albumu "Reader Of The Runes - Rapture":

1. "Rapture"

2. "The Hanging Tree"

3. "Bride Of Night"

4. "Herdchant"

5. "The Cursed Cavalier"

6. "To The North"

7. "Covenant"

8. "Red Mist"

9. "Incantations"

10. "An Autumn Reverie"

11. "The Repentant".