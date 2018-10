​Ellie Goulding z nowym utworem "Close To Me" - gościnnie Swae Lee i Diplo

Ellie Goulding połączyła siły z Diplo i Swae Lee. Efektem jest nowy utwór "Close To Me".

Ellie Goulding wróciła z nowym utworem /Universal Music Polska

Multiplatynowa artystka, laureatka wielu nagród i wyróżnień i stała bywalczyni list przebojów - Ellie Goulding - spotkała się w studiu nagraniowym z laureatem Grammy Diplo oraz raperem Swae Lee z Rae Sremmurd. Trio stworzyło wspólny utwór - "Close To Me". To pierwszy premierowy numer Ellie od trzech lat.

Wideo Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee - Close To Me (Audio)

"Close To Me" to uzależniający utwór, w którym charakterystyczny wokal Goulding łączy się ze zwrotkami Swae Lee i niepodrabialną, przebojową produkcją Diplo. Ellie po trzech latach ponownie połączyła siły z członkiem grupy Major Lazer - kawałek "Powerful" trafił na płytę "Peace Is The Mission".

Nowy singel to pierwszy od 2015 roku premierowy materiał Ellie Goulding. Wówczas ukazał się album "Delirium" z wielkim hitem "Love Me Like You Do", który do dziś zgromadził ponad 1,8 miliarda wyświetleń na Youtube. Artystka zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień, w tym dwie BRIT Awards. Na koncie ma ponad 14 milionów sprzedanych albumów, 102 mln singli oraz 13 miliardów streamów na całym świecie. Na Instagramie gwiazdę śledzi 14 mln osób.

Diplo to DJ i producent, który współtworzy formację Major Lazer, a w tym roku zagościł na listach przebojów także w ramach projektów LSD (z Labrinth i Sią) oraz Silk City (z Markiem Ronsonem). Utwory, które współtworzył Diplo, sprzedały się w nakładzie ponad 15 milionów na całym świecie.

Swae Lee to połowa hip-hopowego duetu Rae Sremmurd, który wylansował takie kawałki jak "No Flex Zone", "No Type" czy "Black Beatles" ft. Gucci Mane - ten ostatni utwór spędził siedem tygodni na szczycie zestawienia Billboard Hot 100. Swae współpracował między innymi z Beyonce, French Montaną i Post Malone’em.

Ellie Goulding skupia się nie tylko na działalności muzycznej - jest również światową ambasadorką ONZ, angażuje się także m.in. we wspieranie organizacji takich jak The Marylebone Project czy Streets of London.