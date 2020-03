Ellie Goulding topless. Gwiazda promuje nowy album (singel "Worry About Me")

5 czerwca ukaże się nowa płyta Ellie Goulding. Promuje ją singel "Worry About Me". Wokalistka wzięła również udział w specjalnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Legend".

Ellie Goulding promuje nową płytę /Paul Morigi /Getty Images

"Worry About Me" to pierwszy premierowy singiel Ellie Goulding w tym roku, następca wydanych niedawno "Sixteen", "Close To Me" oraz "Hate Me".

Do pracy nad nowym singlem Goulding zaprosiła rapera blackbeara, który zyskał rozgłos w 2015 roku i do tej pory wydał pięć albumów studyjnych.

"Napisałam 'Worry About Me' o relacji, w której facet chciał mnie wtedy, kiedy było mu to na rękę, dokładnie w momencie, w którym chciałam o nim zapomnieć. Celowo użyłam ironii, bo nie jest tak, że czuję żal, po prostu cala sytuacja mnie bawi. Pisanie tego kawałka w słonecznym Los Angeles było odświeżające, bo wcześniej komponowałam głównie mroczne kawałki w Nowym Jorku" - mówiła o singlu Ellie Goulding.



Clip Ellie Goulding Worry About Me feat. blackbear

"Pasywna, ale dość opisowa opowieść o niezależności, charyzmie i odpowiednim nastawieniu, o tym, że gładki posąg wciąż stoi. Ellie to dla mnie głos Wielkiej Brytanii, wyjątkowa artystka i człowiek. Nie wahałem się ani chwili, gdy otrzymałem propozycję współpracy. Dodatkowo zrobiliśmy szalony klip, w którym doczekałem się brata bliźniaka" - dodał blackbear.

Wokalistka przy okazji promocji nowego singla wzięła udział w sesji zdjęciowej dla magazynu "Legend". Tam powiedziała m.in. o swoim małżeństwie z Casparem Joplingiem.



"Nie czułam się nigdy bardziej niezależna niż teraz. To paradoks, bo małżeństwo powinno dać coś w zamian czegoś. Czuję jednak coś przeciwnego - wolność" - wyjaśniała.

"Moja muzyka jest odzwierciedleniem mojego dorastania jako kobiety. Zaczęło się od bycia zdezorientowaną nastolatką, od pisania piosenek o złamanym sercu i o zachowaniach ludzi wobec siebie. Dorastałam ze swoją muzyką, gdy słucham swoich dawnych utworów trochę się ich wstydzę. Uważam, że są dość żałosne. Czuję, że nauczyłam się znacznie więcej, o tym jak sobie radzić z własnymi emocjami i trudnymi sytuacjami" - dodała.



Na początku marca Goulding świętowała 10-lecie premiery debiutu "Lights", które dotychczas sprzedało się w nakładzie sprzedającym 1,4 mln egzemplarzy.

W trakcie swojej imponującej kariery gwiazda zdobyła dwie nagrody BRIT, sprzedała ponad 15 milionów albumów i 102 milionów singli, zgromadziła 19,6 miliardów odtworzeń i 10 milionów subskrypcji na YouTube oraz 5 miliardów wyświetleń. Goulding jest nie tylko gwiazdą pop, ale też zaangażowaną działaczką na rzecz środowiska i osób potrzebujących, wspiera m.in. fundację zwalczającą bezdomność.