Edyta Górniak wyszła ze szpitala. Co z jej występem na Festiwalu w Opolu?

Edyta Górniak opuściła szpital i obecnie zbiera siły na występ podczas trzeciego dnia Festiwalu w Opolu. Menedżer gwiazdy wystosował w tej sprawie oficjalny komentarz.

Edyta Górniak wystąpi na Festiwalu w Opolu? /Tadeusz Wypych / Reporter

W piątek (14 czerwca) po godzinie 16 Edyta Górniak miała ostatnią próbę przed swoim występem na Festiwalu w Opolu. Piosenkarka po powrocie do hotelu poczuła się gorzej i skarżyła się na bóle w klatce piersiowej.



Do gwiazdy wezwano karetkę, a lekarze zdecydowali, że Górniak zostanie przewieziona do szpitala. Występ wokalistki na festiwalu został odwołany. Jak podał "Fakt" w placówce zdiagnozowano u diwy stan przedzawałowy.



"40 stopni ciepła pokonało naszą gwiazdę. Zasłabła i trafiła do szpitala" - powiedział ze sceny Tomasz Kammel podczas transmisji koncertu "Od Opola do Opola". Prowadzący dodał jednak, że stan wokalistki jest dobry i niemal pewny jest jej występ podczas trzeciego dnia festiwalu (niedziela, 16 czerwca).

Teraz głos zabrał menedżer gwiazdy.



"Edyta w nocy wróciła do hotelu. Tutaj regeneruje siły. Nie wyobraża sobie nie uczcić jubileuszu utworu 'To nie ja' w swoim rodzinnym Opolu. Jeśli uda się jej zregenerować siły, to wystąpi w niedzielę w opolskim amfiteatrze" - przekazał w rozmowie z serwisem Plotek Marcin Wieczorek, menedżer gwiazdy.