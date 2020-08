Edyta Górniak w "Rolnik szuka żony"? Pokazała nagranie!

Ostatnie miesiące są dla Edyty Górniak bardzo pracowite. Promuje nową płytę, przygotowuje się do "The Voice of Poland". Teraz pokazała nagranie, które sugeruje, że zobaczymy ją jeszcze w innym programie TVP.

Edyta Górniak zachwyciła na prezentacji ramówki TVP / Mieszko Piętka / AKPA

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta Górniak co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania").



W 2019 r. wokalistka zaprezentowała dwa utwory będące efektem współpracy z Gromeem - krakowskim producentem i reprezentantem Polski na Eurowizję 2018. Mowa o piosenkach "Król" i "My Way". Ta druga promowała nadawany przez TVN reality show "My Way", w którym Górniak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

24 lipca odbyła się premiera nowego singla "Lime (TeQuila-ila)". Wakacyjny utwór to pierwszy singel z szykowanej właśnie płyty.



Górniak będzie można zobaczyć też już niedługo w trenerskim fotelu programu "The Voice of Poland". Przypomnijmy, że przed 11. edycją show TVP doszło do sporych zmian kadrowych w programie. Z show pożegnali się: Margaret i Kamil Bednarek. Ich miejsce zajęli: będąca trenerką pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz właśnie, powracająca do programu po latach, Górniak.

Na Instagramie wokalistki pojawiło się nagranie, które sugeruje, że będzie można zobaczyć ją również w innym programie TVP - "Rolnik szuka żony".

Jak się okazało, był to jednak tylko żart piosenkarki. Fani docenili zarówno jej poczucie humoru, jak i wygląd. "Z każdym dniem jesteś coraz piękniejsza" - pisali.