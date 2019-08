Edyta Górniak w programie "My Way" TVN. Gwiazda zrobi prawo jazdy w telewizji

31 października TVN pokaże premierowy odcinek programu "My Way", którego bohaterką będzie Edyta Górniak. Wokalistka w reality show będzie uczyć się jazdy samochodem.

TVN wpadł na pomysł show z udziałem Edyty Górniak po tym, jak wielkie emocje wzbudził udział wokalistki w programie "Agent Gwiazdy".

Wiadomo już, że w nowym programie w formule reality show będziemy mogli zobaczyć gwiazdę podczas nauki jazdy samochodem.

"Drogowe gry miejskie, wizyta w myjni, na poligonie oraz jazda w najgorszych warunkach pogodowych - to tylko niektóre z 'atrakcji', z którymi będzie musiała się zmierzyć popularna piosenkarka" - czytamy w opisie programu "My Way".

W finałowym odcinku dowiemy się, czy Górniak zdała państwowy egzamin na prawo jazdy.

"Będę próbowała się zmierzyć z czymś, czego naprawdę się bardzo mocno boję" - komentowała wokalistka w serwisie Wirtualnemedia.pl.

Program emitowany będzie w środy od 31 października o godz. 21:30. To oznacza, że w ramówce zastąpi show "Starsza pani musi zniknąć", który zadebiutuje już 4 września.

