Edyta Górniak topless. Zmysłowe wideo robi furorę w sieci

Z okazji walentynek Edyta Górniak na swoim instagramowym profilu opublikowała wyjątkowo zmysłowy film. Krótkie nagranie, na którym rozbiera się przed obiektywem w takt przeboju "Yummy", podbiło serca internautów.

Edyta Górniak odsłoniła sporo ciała AKPA

14 lutego - z okazji święta zakochanych - wokalistka postanowiła opublikować walentynkowe nagranie. Widzimy na nim wchodzącą do wody gwiazdę, która prezentuje swe wdzięki w rytmie nowego hitu Justina Biebera "Yummy".

Reklama

W zmysłowy sposób zdejmuje zwiewną, białą bluzkę i chwilę później zakłada inną - czarną i luźną. Mimo, że część internautów nie do końca znalazła sens w tym obrazie - "O co tu chodzi; Jaki jest tego przekaz?" - pytali zdezorientowani fani - inni cieszyli się z samego faktu, że Edyta Górniak pokazała bardziej śmiałe kadry.

W komentarzach znajdziemy mnóstwo komplementów i zachwytów nad figurą i seksapilem 47-letniej wokalistki.

Przypomnijmy, że Edyta Górniak przebywa obecnie w USA. W sobotę (15 lutego) w Los Angeles była główną gwiazdą Polish Heritage Night - imprezy, którą fundacja Marcina Gortata MG13 organizuje od 2012 roku.

"W tym roku po raz pierwszy podjęliśmy decyzję, aby Polish Heritage Night odbyła się w formie Wielkiego Polskiego Balu, który pozwoli zarówno zintegrować naszą społeczność oraz pokaże, jak wiele mamy do zaprezentowania obywatelom amerykańskim, którzy także zgłosili chęć udziału w wydarzeniu" - zapowiadał Marcin Gortat.W tym roku oprócz Edyty Górniak byli to aktorzy Maciej Musiał i Rafał Zawierucha, podróżnik Marek Kamiński, himalaista Adam Bielecki, siatkarz Piotr Gruszka, pięściarze Adam Kowancki i Andrzej Fonfara, a także Mister Polski Rafał Maślak.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Wideo Edyta Górniak o prowadzeniu samochodu: Przez cały czas musi być pełna czujność (przeAmbitni.pl/x-news)

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303"), "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania") oraz "Król" i "My Way" z Gromee'em.