Edyta Górniak i Gromme: Posłuchaj nowej piosenki "Król" (Top Of The Top Sopot Festival)

Podczas środowego koncertu w ramach Top Of The Top Sopot Festival Edyta Górniak premierowo zaprezentowała swój nowy utwór "Król" nagrany we współpracy z Gromee'em.

Gromee i Edyta Górniak podczas Top Of The Top Sopot Festival 2019 /Wojciech Stóżyk / Reporter

Edyta Górniak i Gromee w Sopocie zaprezentowali trzy utwory: cover "Sweet Dreams" Eurythmics, nową piosenkę "Król" i odnowiony po latach "One and One".

Wideo Edyta Górniak & Gromee - król

Najwięcej emocji wzbudził "Król", także u wokalistki, która na początku zapomniała fragmentu tekstu.

Fani liczą, że będzie to w końcu zapowiedź nowej płyty, bo ostatnim albumem Górniak jest "My" z lutego 2012 r.

Edyta co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrychh drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania").



