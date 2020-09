Edyta Folwarska promuje swoją książkę "Wszyscy moi mężczyźni". "Nie wolno się poddawać"

Gwiazda stacji Polo TV Edyta Folwarska wypuściła swoją drugą książkę "Wszyscy moim mężczyźni", która jest kontynuacją "Zbioru miłości niechcianych".

Edyta Folwarska promuje swoją drugą książkę AKPA

Edyta Folwarska jest jedną z najbardziej znanych prezenterek stacji Polo TV.

Współprowadzi też Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie, w którym biorą udział największe gwiazdy disco polo (m.in. Akcent, Weekend, Milano, Classic, Bayer Full, Shazza) oraz zagraniczni wykonawcy (Thomas Anders, Boney M., Bad Boys Blue, Haddaway, Snap, Loona, C.C. Catch, Corona, Culture Beat, La Bouche, Real McCoy).

W ostatnim czasie zadebiutowała także jako aktorka - pojawiła się w filmach Patryka Vegi "Kobiety mafii" i "Botoks". Zagrała też w teledysku discopolowej grupy Kordian - "Ja nie jestem milionerem".

Pozowała również w rozbieranej sesji dla "Playboya".

"Wiem, że część z Was nie mogła doczekać się tej chwili bardziej niż ja. A więc jest! Druga część 'Zbioru miłości niechcianych' czyli moja kolejna książka zatytułowana 'Wszyscy moi mężczyźni'. Dla jasności, jej zawartość to fikcja literacka a zbieżność sytuacji i nazwisk - totalnie przypadkowa" - podkreśla autorka.

Na okładce książki Folwarskiej towarzyszą trener crossfitu Paweł Leśnikowski i trener personalny Piotr Szczurek (na Instagramie znany jako Miejski Drwal).

O czym opowiada nowa powieść dziennikarki Polo TV?



"Oliwia ma już za sobą nieudane małżeństwo, romans z żonatym mężczyzną oraz całą serię miłosnych rozczarowań. Jej życie obfituje w luksusy i rozrywki, jednak co z tego? Wciąż nie udało jej się spotkać mężczyzny, z którym połączyłoby ją prawdziwe uczucie. Dlaczego faceci zawsze muszą coś przed nią ukrywać? Czy jest skazana na ciągłe porażki? A może to w niej leży problem? Postanawia zmienić podejście i wcielić w życie nowy plan. Będzie silną kobietą, która nie potrzebuje miłości ani zobowiązań! Teraz to ona zabawi się ich kosztem" - czytamy.

Dziennikarka podziękowała za pochlebne opinie Joannie Jędrzejczyk (mistrzyni świata i Europy w boksie tajskim, zawodniczka MMA), Oli Ciupie (prezenterka Eska TV, na muzycznej scenie występuje jako DJ Slavic) i Robertowi Klattowi (lider discopolowej grupy Classic, organizator i pomysłodawca Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej).



"Dziękuję też Joannie Jędrzejczyk za pozytywną recenzję i za to, że non stop pokazuje mi, że nie wolno się poddawać. Jeżeli mistrzyni ŚWIATA i Europy przeczytała już drugą moją książkę i obie jej się bardzo podobały to jest już grubo. Jestem wdzięczna!" - napisała Folwarska.