Edyta Bartosiewicz: Żyć bez miłości nie jest prosto. Zobacz teledysk "Lovesong"

Poniżej możecie zobaczyć czarno-biały teledysk "Lovesong" przypominającej się po dłuższym czasie Edyty Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz prezentuje teledysk "Lovesong" AKPA

Edyta Bartosiewicz to wszechstronnie uzdolniona wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Po wielkich sukcesach albumów: "Sen", "Shock'n'show", "Dziecko" i "Wodospady", które ukazały się w latach 90. XX wieku, artystka niespodziewanie zniknęła z polskiej sceny muzycznej na długie 15 lat, aby powrócić na nią płytą "Renovatio", wydaną w październiku 2013 roku.

Płyta pokryła się platyną.

"Jest to dla mnie niezwykłe przeżycie. Nie wydawałam płyt tak długo. Zapomniałam już, co to jest Złota Płyta, Platynowa Płyta" - mówiła wokalistka w "Dzień dobry TVN".

Zaznaczała, że jej kolejne wydawnictwa będą różniły się od "Renovatio" (dodajmy, że pierwsze szkice tego albumu powstały już w 2002 roku).

Pięć lat po premierze płyty do sieci trafił teledysk do nowej piosenki "Lovesong", która może być pewnym zaskoczeniem dla fanów wokalistki.

Clip Edyta Bartosiewicz Lovesong

"Piosenka powstała we współpracy ze znanym tandemem producenckim: Sławkiem 'Dżabim' Leniartem i Bodkiem Pezdą. Realizował Piotr Taraszkiewicz, masterował Brian Lucey. Dzięki, Panowie!" - napisała Edyta Bartosiewicz.

Wspomniany duet znany jest z takich zespołów, jak m.in. Made In Poland, Agressiva 69, Heart & Soul i Jesus Chrysler Suicide.

Teledysk zrealizował Robert Roy Nałęcz, pracujący wcześniej z Anną Marią Jopek.



Edyta Bartosiewicz jest pięciokrotną laureatką Fryderyka - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Jak dotąd, jej albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a kilkanaście utworów m.in.: "Tatuaż", "Sen", "Jenny" czy "Skłamałam" weszło do kanonu polskiej piosenki.