Edyta Bartosiewicz ujawnia zapowiedź piosenki "Lovesong"

18 października ukaże się zapowiadana już przez nas premierowa piosenka "Lovesong" Edyty Bartosiewicz. Do sieci trafił już trwający kilkadziesiąt sekund zwiastun nagrania.

Edyta Bartosiewicz szykuje się do premiery piosenki "Lovesong" AKPA

Edyta Bartosiewicz to wszechstronnie uzdolniona wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Po wielkich sukcesach albumów: "Sen", "Shock'n'show", "Dziecko" i "Wodospady", które ukazały się w latach 90. XX wieku, artystka niespodziewanie zniknęła z polskiej sceny muzycznej na długie 15 lat, aby powrócić na nią płytą "Renovatio", wydaną w październiku 2013 roku.

Reklama

Płyta pokryła się platyną.

"Jest to dla mnie niezwykłe przeżycie. Nie wydawałam płyt tak długo. Zapomniałam już, co to jest Złota Płyta, Platynowa Płyta" - mówiła wokalistka w "Dzień dobry TVN".

Zaznaczała, że jej kolejne wydawnictwa będą różniły się od "Renovatio" (dodajmy, że pierwsze szkice tego albumu powstały już w 2002 roku).

"Płytą 'Renovatio' zamykam pewien etap artystyczny i właściwie wszystko się może teraz zdarzyć. Jest we mnie otwartość na nowe inspiracje" - podkreślała Bartosiewicz, jednak na kolejne nagrania fani znów musieli poczekać długo.

Edyta Bartosiewicz kończy 50 lat! 1 10 Edyta Bartosiewcz w 1995 roku (fot. Jacek Dominski) Autor zdjęcia: Źródło: East News 10

W ostatnim czasie skupiała się na koncertach, także w ramach okrojonego składu jako Edyta Bartosiewicz Trio.

18 października ukaże się nowa piosenka "Lovesong".

Wideo Edyta Bartosiewicz - Lovesong (Teaser)



Edyta Bartosiewicz jest pięciokrotną laureatką Fryderyka - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Jak dotąd, jej albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a kilkanaście utworów m.in.: "Tatuaż", "Sen", "Jenny" czy "Skłamałam" weszło do kanonu polskiej piosenki.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Bartosiewicz Italiano