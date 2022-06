Eddiego Van Halen: Syn muzyka apeluje, by nie oglądać serialu o śmierci jego ojca

Wiadomości

Serial dokumentalny „Autopsy: The Last Hours of ...” to popularna w Stanach produkcja poświęcona kulisom śmierci sławnych ludzi. Jeden z najbliższych odcinków ma opowiadać o ostatnich dniach Eddiego Van Halena, który zmarł na raka w 2020 roku. Zapowiedź tego odcinka nie spodobała się synowi słynnego muzyka. Wolfgang Van Halen wpadł we wściekłość i ostro zbluzgał twórców oraz widzów serialu.

Eddie Van Halen zmarł na raka w październiku 2020 roku /Daniel Knighton /Getty Images