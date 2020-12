Ed Sheeran zaskoczył fanów. Zobacz teledysk "Afterglow"

Niespodziewanie do sieci trafił teledysk "Afterglow" Eda Sheerana. W godzinę od premiery klip zanotował ponad 330 tys. odsłon.

Ed Sheeran sprawił fanom przedświąteczną niespodziankę /Mike Egerton/PA Images /Getty Images

Piosenka "Afterglow" dostępna jest we wszystkich serwisach streamingowych. Autorem okładki do singla jest sam Ed Sheeran.



Do sieci trafił także teledysk nakręcony przez Nica Minnsa i Zaka Waltersa, który towarzyszy Sheeranowi od lat.

"Cześć, wszystkim. 'Afterglow' to piosenka, którą napisałem w ubiegłym roku i chciałem się z wami nią podzielić. To nie singel zapowiadający nowy album, po prostu utwór, który bardzo lubię i który, mam nadzieję, wam też się bardzo spodoba. Miłego słuchania. Wesołych i bezpiecznych świąt i Nowego Roku. Tymczasem, ja wracam do krainy ojcostwa. Ciao!" - skomentował Ed Sheeran.

Clip Ed Sheeran Afterglow [Performance Video]

Sheeran napisał numer z Davidem Hodgesem oraz FREDem (ten ostatni razem z Edem odpowiada też za produkcję nagrania). Koproducentem jest ponadto PARISI.



Niedawno poinformowano, że Ed Sheeran to najczęściej streamowany brytyjski artysta w Wielkiej Brytanii. Obecnie wokalista zrobił sobie przerwę, skupiając się na życiu prywatnym.

W sierpniu tego roku na świat przyszła jego córka Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Mamą dziewczynki jest Cherry Seaborn, miłość wokalisty z czasów szkolnych, którą poślubił w styczniu 2019 r.