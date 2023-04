Ed Sheeran o wyjściu z nałogu. Pomogła mu w tym... inna gwiazda

Ed Sheeran to brytyjski muzyk, wokalista ( posłuchaj! ), autor tekstów oraz producent.

Brytyjczyk na koncie ma dwa studyjne albumy. Zadebiutował w 2011 roku krążkiem zatytułowanym "+" (Plus). Jego następcami były płyty o tytułach "x" (Multiply), "÷" (Divide), "=" (Equals), tworzące tzw. matematyczną serię.

5 maja ukaże się kolejny album Brytyjczyka, pt. "-" (Subtract).

Ed Sheeran miał myśli samobójcze? "Czułem, że nie chcę już żyć"

W niedawnym wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" Ed Sheeran po raz pierwszy w swojej karierze otwarcie opowiedział o swoich problemach. Wyznał, że miał bulimię, był uzależniony od narkotyków i alkoholu, a śmierć jego przyjaciela i choroba żony doprowadziły go do depresji. Gwiazdor podkreślił, że uporał się z tymi problemami dzięki wsparciu bliskich. Jak się okazuje, sporą rolę w walce o trzeźwość Sheerana odegrał również Robbie Williams.

O nieoczekiwanym wsparciu ze strony starszego kolegi po fachu brytyjski piosenkarz opowiedział w rozmowie z gospodarzem programu "The Jonathan Ross Show". Sheeran przyznał, że sporo dał mu do myślenia film poświęcony karierze Williamsa i problemom, z którymi się mierzył.

"Oglądałem w telewizji dokument o Robbiem Williamsie, którego podziwiałem jeszcze w Take That. I nagle dostrzegłem, że jego kariera solowa była podobna do mojej. Mam na myśli miejsca, w których występowaliśmy, to do jakich rozmiarów rozrosły się nasze kariery, a także jak bardzo w związku z tym byliśmy odizolowani. Zrozumiałem też, że on także miał problemy ze swoją wagą, z narkotykami i alkoholem. Oglądałem ten film i przez cały czas towarzyszyła mi myśl, że ten facet przechodził przez to samo, z czym ja się obecnie zmagam" - wyznał Sheeran.

Dokument tak nim wstrząsnął, że postanowił napisać do Williamsa maila. "Napisałem do niego: 'Twój dokument sprawił, że poczułem się mniej odizolowany'" - wspomniał piosenkarz. Szybko doczekał się odpowiedzi. "Jak na ironię twoja wiadomość sprawiła, że ja także poczułem się mniej odizolowany" - odpisał mu Williams. Po tej wymianie maili obaj piosenkarze postanowili szczerze porozmawiać o swoich problemach. Sheeran wyznał, że wtedy usłyszał od starszego i bardziej doświadczonego kolegi kilka cennych rad.

We wspomnianym wywiadzie dla "Rolling Stone" brytyjski piosenkarz powiedział, że zawsze lubił wypić, ale po mocniejsze używki sięgnął podczas jednego z festiwali.

"Skoro moi przyjaciele biorą, to nie może być aż tak źle. Najpierw robisz to dla zabawy, a potem to przeistacza się w nawyk - najpierw raz w tygodniu, potem raz dziennie, a potem dwa" - przyznał artysta. Z czasem uzależnił się zarówno od alkoholu, jak i od narkotyków. Kubłem zimnej wody, który zdecydował o tym, że muzyk wziął się za siebie, były słowa jego żony Cherry, która przypomniała mu, że lada dzień urodzi się ich pierwsze dziecka, a ona chciałaby, że Ed był przy niej podczas porodu. Do decyzji o porzuceniu narkotyków przyczyniła się osobista tragedia muzyka. Innym przełomowym zdarzeniem była śmierć jego przyjaciela Jamala Edwardsa, który zmarł z powodu przedawkowania narkotyków i alkoholu.

3 maja na platformie Disney+ zostanie wyemitowany czteroczęściowy dokument, w którym Ed Sheeran szczegółowo opowiada o swoich problemach i bolesnych wydarzeniach minionego roku.