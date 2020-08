Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski: W czym zaprezentuje się Beata Kozidrak?

Już w dziś (23 sierpnia) Beata Kozidrak wystąpi podczas koncertu Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w ramach Earth Festival Uniejów 2020. Gwiazda zaprezentuje się w niezwykłej kreacji. Transmisja od godziny 20 w Polsacie oraz w Interii!

Beata Kozidrak zaskoczy na Earth Festival /Tomek Kamiński /materiały prasowe

Beata Kozidrak postanowiła wystąpić na koncercie w Uniejowie w zaskakującej stylizacji. Projekt jest stworzony z tkanin z odzysku, co oznacza, że projektant wykorzystał wyłącznie używane materiały z tzw. drugiej ręki. To będzie modowy upcycling, którego głównym celem jest wykorzystanie tego, co zostało już wyprodukowane i niemarnowanie nowych surowców.



Zdjęcie Przymiarki kreacji Beaty Kozidrak na Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Ziemi / Polsat / materiały prasowe

Reklama

Jak się dowiedzieliśmy, kostium sceniczny Beaty Kozidrak na Earth Festival to klasyczna oversizowa koszula męska, do której projektant Jackob Buczyński wraz ze stylistką Klaudią Gołębiowską, doszyli mnóstwo kolorowych skrawków różnych materiałów.



Na scenie w Uniejowie podczas koncertu Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Zaśpiewają, m.in.: Kayah, Ewa Farna, Golec uOrkiestra, Enej, LemON, Kamil Bednarek, Mrozu, sanah, Natalia Nykiel i Viki Gabor.



Koncert poprowadzą: Karolina Gilon, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Transmisja koncertu odbędzie się w niedzielę (23 sierpnia) o godzinie 20 na antenie Polsatu oraz w portalu Interia.