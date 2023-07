Earth Festival w Uniejowie już od kilku lat promuje postawy pro-eko i poprzez liczne atrakcje pokazuje, co każdy z nas może zrobić dla środowiska - od oszczędzania wody i segregację śmieci, po wybór nowoczesnych i zeroemisyjnych źródeł energii. Towarzyszy temu wyjątkowy koncert, którego tegoroczną myślą przewodnią jest hasło "Jak nie my, to kto" - bo przyszłość planety jest w naszych rękach. Organizatorzy wraz z zaproszonymi artystami będą przypominać, jak wielkie znaczenie mają nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków. W trakcie koncertu zaprezentują także inspirujące przykłady działań z innych krajów, które na celu mają zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

"Poprzez wspieranie takich inicjatyw pokazujemy, że muzyka może być także pretekstem do mówienia o rzeczach ważnych, jaką jest ochrona środowiska. Wspólnie z widzami chcemy naprawiać świat dla następnych pokoleń. Mówimy także o aktywnościach podejmowanych przez mieszkańców Polski i innych krajów, bo konieczna jest jedność w działaniu. Cytując gościa specjalnego naszego koncertu, Mroza - 'jak nie my, to kto' - każdy może starać się ratować naszą planetę" - mówi Nina Terentiew.

Podczas niedzielnego koncertu wystąpią także Sara James, Kayah, Brodka, Paweł Domagała, Kamil Bednarek, bryska, Oskar Cyms, Daria, Konin Gospel Choir, którym towarzyszyć będzie Grott Orkiestra pod dyrekcją Michała Grotta. To jednak nie wszystko.



Earth Festival to nie tylko koncert

Tegoroczny Festiwal będzie składał się z dwóch dni dobrej energii, płynącej z muzyki, filmu oraz z edukacyjnych, proekologicznych aktywności dla dzieci i dorosłych przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Będą to ekokonkursy z nagrodami, zbiórka elektrośmieci, a także warsztaty, m.in. pozyskiwanie energii z OZE, przerabianie ubrań, domowe sposoby na recykling, tworzenie obrazków z mchu czy budowanie domków dla owadów. Fani motoryzacji będą mieć szansę poznania mechanizmu działania samochodu wodorowego oraz możliwość przejażdżki autobusem wodorowym.

"Earth Festival to miejsce inspiracji. Poprzez dobrą energię chcemy zachęcać do pozytywnych i odpowiedzialnych działań, które pozwolą nam ochronić świat, jaki znamy i jaki chcemy ocalić dla siebie i przyszłych pokoleń. Nawet mała, dobra zmiana w naszym codziennym życiu, pomnożona przez miliardy osób na świecie, przyniesie nam globalną zmianę na lepsze" - mówi pomysłodawca i współorganizator Festiwalu, Mariusz Woźniczka.

Atrakcje w festiwalowym Ekomiasteczku mają na celu dostarczenie odwiedzającym wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także prostych, proekologicznych rozwiązań dla każdego z nas. Organizatorzy chcą inspirować do drobnych, pozytywnych zmian, które przyczynią się do stworzenia czegoś większego w myśl hasła "Czysta Polska zaczyna się w Twoim domu", które przyświeca również tegorocznej kampanii edukacyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Premierowe spoty zobaczymy podczas niedzielnego koncertu.