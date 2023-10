Dziennie wypijał 7,5 litra wódki! "Alkohol jest zdradliwy"

W podcaście "Maher's Club Random" Tommy Lee postanowił pochwalić się stanem swojego zdrowia... Jak się okazuje - stanem doskonałym, wziąwszy pod uwagę, że w czasach świetności Mötley Crüe wypijał dziennie dwa galony wódki.

Prowadzący program Bill Maher nie dowierzał, że rockman faktycznie mógł przeżyć po takiej dawce alkoholu. "Twoja wątroba musiałaby być z azbestu" - stwierdził. Na to Lee odpowiedział: "Przysięgam ci, stary. Przysięgam na Boga" i odesłał go do swojej żony, młodszej o 24 lata influencerki, Brittany Furlan, która potwierdzi jego słowa.

Tommy Lee wypijał dziennie morze wódki. "Uzależniony od uczucia relaksu"

Tommy Lee wyjaśnił, że niedawno świętował pierwszą rocznicę trzeźwości i w związku z tym wybrał się do lekarza na kompleksowe badania. Spodziewał się, że jego rock'n'rollowy styl życia spowodował duże zniszczenia w organizmie. Gdy lekarz powiedział, że wszystko z nim w porządku, nie mógł uwierzyć i dopytywał, czy medyk na pewno ma przed sobą jego kartę badań.

"Czy to na pewno moje nazwisko? Czy masz tu może jakiegoś Japończyka, którego wyniki czytasz?" - miał zapytać.

Jednak mimo dobrych obecnie wyników, podsumowując swoje lata picia, 61-letni rockman przestrzegł: "Alkohol jest k**wa zdradliwy. Łatwo zakochać się w uczuciu relaksu, jakie daje, ale w końcu widzisz, że się zabijasz. Moja wątroba była wówczas inwalidką".

Kim jest Tommy Lee?

Tommy Lee ma dziś 61 lat, a najbardziej znany jest z działalności w zespole Motley Crue. W grupie gra na perkusji od 1981 roku (z przerwą w latach 1999-2004).

Nie tylko muzyka spowodowała, że stało się o nim głośno - znany jest także z wielu skandali (m.in. słynnej sekstaśmy z Pamelą Anderson) i programów reality show jak "Tommy Lee Goes To College" czy "Battleground Earth". Majątek artysty szacowany jest na ok. 70 mln dolarów (ok. 290 mln złotych).