Dzień Dziecka z Polsatem. Wśród gwiazd Michał Szpak, Sławomir i Cleo

W niedzielę (2 czerwca) w Lubartowie odbył się specjalny koncert z okazji Dnia Dziecka. Publiczności pod sceną i widzom telewizji Polsat zaprezentowali się w m.in. Michał Szpak, Sławomir, Cleo, Ewelina Lisowska, Feel i 4Dreamers.

Koncert w Lubartowie prowadzili Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz Krzysztof Ibisz.

Miejsce organizacji koncertu nie było przypadkowe, ponieważ, 13 maja, w szpitalu w Lubartowie, rozpoczął się remont Oddziału Położniczo-Noworodkowego, na który Fundacja Polsat, przy wsparciu marki Pampers przeznaczyła milion złotych. Szpital w Lubartowie to miejsce, które Fundacja Polsat wspiera już od 2003 roku. W tym czasie przekazała jednostce sprzęt medyczny o łącznej wartości prawie 400 tysięcy złotych.

Gwiazdy na scenie prezentowały swoje przeboje oraz najpopularniejsze piosenki dziecięce. Zabrakło wcześniej zapowiadanej Roksany Węgiel, która nie dojechała do Lubartowa z koncertu w Chrzanowie.

"A gdzie Roksa Węgiel?", "Wszystko fajnie, ale dzieci czekały na Roksanę i się nie doczekały, co za wtopa Polsatu", "gdzie Roksana" - komentowali rozczarowani widzowie.



Imprezę rozpoczął "Medley piosenek dziecięcych" w wykonaniu Sławomira, który przypomniał m.in. "Puszka okruszka" i "Pana Tik-Taka".

Dowodzony przez Piotra Kupichę Feel zaprezentował "Pokaż na co cię stać" i "Meluzynę". Michał Szpak wykonał "Color Of Your Life" i "Rzekę marzeń".

Znana z m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" Zosia Nowakowska zaśpiewała "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu".

Ewelina Lisowska sięgnęła po przeboje "W stronę słońca" i "Wszystkie dzieci nasze są".

Sławomir powrócił na scenę z piosenkami "Latający Holender" i "Miłość w Zakopanem".

Drugie wejście grupy Feel to utwory "Swoje szczęście znam" i "Jak na imię masz". Z kolei Zosia Nowakowska przypomniała "Kolorowy wiatr" z disnejowskiej animacji "Pocahontas".

Najpopularniejszy obecnie polski boysband 4Dreamers wykonał piosenkę "Sekret", a Michał Szpak - "Jesteś bohaterem".

Cleo zadedykowała "Pszczółkę Maję" Zbigniewowi Wodeckiemu; wykonała również swój przebój "Łowcy gwiazd".

Koncert w Lubartowie zakończyła Ewelina Lisowska śpiewając "Nieodporny rozum" i ponownie "W stronę słońca".