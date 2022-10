AdMa w ostatnich latach swojej działalności zmagała się z uszczypliwymi i seksistowskimi komentarzami na temat jej wyglądu. W przeszłości nagrała m.in. utwór dotyczący zainteresowania jej biustem pt. "Flaga Hiszpanii" .

Teraz raperka poszła o krok dalej i jak sama podkreśla, chce przekuć zainteresowanie jej biustem w coś pozytywnego.

AdMa zachęca do samobadania piersi. "To powinno być normalne"

"Dziewczyny czas na #dumnydekolt. Październik to Miesiąc Profilaktyki Raka Piersi. W tym roku postanowiłam, że zainteresowanie moim biustem przekuje na coś dobrego. Stworzyłam przy współpracy z niezwykłymi kobietami tę jakże ważną akcję, która ma was wesprzeć w zadbaniu o zdrowie i pamiętaniu o regularnych badaniach. Jednocześnie chciałabym zachęcić Was do bycia dumnymi ze swoich dekoltów, dlatego przyszykowałam dla Was kilka ciekawych atrakcji.

Raperka we współpracy z ekipą 9Litery Film oraz fotografką Eweliną Łęczycką stworzyli na potrzeby akcji serie zdjęć, nawiązujących do scen z życia codziennego.

"Nie jest to przypadkowe, bo tak jak codziennie otwierasz lodówkę i jest to dla ciebie normalne, tak samo normalne powinno być dla nas samobadanie piersi jak i profilaktyka" - wyjaśniła.

Dyskografię AdMy zamyka EP-ka "Slash!" wydana w 2022 roku.