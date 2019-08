Dua Lipa: Taniec we łzach od "Madonny pokolenia Z"

Wokalistka pochodzenia kosowskiego należy do najjaśniej świecących gwiazd brytyjskiej sceny muzycznej, a jej charakterystyczny, ochrypły głos pokochały miliony fanów. Dua Lipa, autorka takich hitów, jak "New Rules" czy "One Kiss", w czwartek (22 sierpnia) obchodzi 24. urodziny.

Dua Lipa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych wokalistek w Wielkiej Brytanii, choć jej sława wykracza daleko poza granice Wysp. Utwory, takie jak "New Rules" czy "One Kiss" zyskały status międzynarodowych hitów, które uplasowały się na pierwszych miejscach europejskich list przebojów, a wypuszczane przez nią albumy z miejsca pokrywają się platyną. Nie jest nadużyciem określenie młodej wokalistki mianem "Madonny pokolenia Z", jak nazwał ją swego czasu magazyn "GQ". 22 sierpnia artystka kończy 24 lata.

Popularność zyskała jeszcze jako nastolatka, gdy zaczęła publikować w internecie covery znanych utworów. To wówczas zwróciła na siebie uwagę świata, w tym branży muzycznej.

"Zawsze marzyłam, aby być piosenkarką i pisać piosenki, ale nigdy nie sądziłam, że tak właśnie się wydarzy" - wyznaje skromnie w jednym z wywiadów.

Dua Lipa - piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów - może dziś poszczycić się ogromną rzeszą fanów i uznaniem krytyków. Dość wspomnieć szereg muzycznych nagród, które zdobyła od momentu wydania swojego debiutanckiego albumu w czerwcu 2017 roku, w tym Brit Award za najlepszy brytyjski debiut, nagrody Grammy, MTV, Radio Disney Music Award oraz NRJ Music Award.

Jej znakiem rozpoznawczym jest mocny głos o nietuzinkowej barwie - lekko ochrypłej i ciepłej, za który pokochały ją miliony słuchaczy. Fani gwiazdy pozostają także pod wrażeniem tekstów jej piosenek, które doceniają za szczery, bezpretensjonalny przekaz. Dua Lipa najczęściej w swoich utworach porusza tematy oscylujące wokół miłości i związków, skupiając się jednak na trudnych emocjach. "Taniec we łzach" - tak sama artystka określa muzykę, którą tworzy.

Co istotne, jej utwory bardzo często stanowią swego rodzaju feministyczną pochwałę kobiecej niezależności - kobieta według Lipy jest bowiem świadoma swojej wartości i zawsze znajduje w sobie siłę, by uleczyć złamane serce. Samą siebie brytyjska wokalistka określa jako niepoprawną romantyczkę wierzącą w miłość idealną, której przykładem, jak zwykła podkreślać w wywiadach, był dlań związek jej rodziców. Znamienne jest także nadane jej przez babcię imię, którego niegdyś nie znosiła, a dziś jest z niego dumna. "Dua" w języku albańskim oznacza bowiem "miłość".

Prywatnie Lipa od czerwca tego roku spotyka się z amerykańskim modelem Anwarem Hadidem (jego siostrami są modelki Gigi i Bella Hadid). Wcześniej (2015-2019) jej partnerem był brytyjski szef kuchni Isaac Carew.



Wokalistka znana jest nie tylko z muzycznego talentu, ale i wyrazistego stylu, którym inspirują się miliony dziewcząt na całym świecie. Lipa, którą na Instagramie obserwuje obecnie 33,4 mln użytkowników, podziwiana jest za umiejętne żonglowanie trendami i zabawę modą. Na czerwonych dywanach zachwyca przemyślanymi, a zarazem odważnymi stylizacjami, eksperymentując z fasonami i kolorystyką ubrań. Wyznacznikiem jej barwnego stylu pozostaje sprawne kompilowanie seksownego glamouru i estetyki vintage.

Choć robi zawrotną karierę w mediach społecznościowych, będąc jedną z najpopularniejszych influencerek, najważniejsza pozostaje dla niej muzyka. Mimo imponujących osiągnięć, Dua Lipa zdaje się mieć w sobie dużo pokory i dojrzałości. "Mój tata zawsze powtarzał: 'żeby dostać od losu trochę szczęścia, musisz naprawdę ciężko pracować'. Często znalezienie się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie jest pomocne, ale łut szczęścia nie wystarczy. Potrzeba ciężkiej codziennej pracy" - podkreśla 24-letnia gwiazda.

