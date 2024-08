Dramatyczny wypadek na koncercie gwiazdy w Polsce! Musieli interweniować medycy

Rafał Samborski

Do przerażającego momentu doszło podczas koncertu Hotline TNT na Scenie Eksperymentalnej OFF Festivalu 2024 po godzinie 18:15. Nieszczęśliwy wypadek gitarzysty zespołu doprowadził do przerwania koncertu i interwencji ekipy ratunkowej.