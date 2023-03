Utwór "Chory na Polskę" jest parafrazą "Choroby polskiej" zespołu Farben Lehre . Dr Misio nagrał nową piosenkę do tekstu napisanego przez Wojtka Wojdę ponad 20 lat temu. Za muzykę do "Chorego na Polskę" odpowiada Arkadiusz Jakubik , Jan Jakubik oraz Olaf Deriglasoff , który również utwór wyprodukował.

Reklama

"Ludzie nie znają tej piosenki, ale kiedy gramy ją drugi raz na bis, to śpiewają już z nami, bo tak samo jak my są chorzy na Polskę, są zarażeni miłością do tego kraju. I mają dość tego, że władza zagląda im do łóżka, mówi co mają myśleć, kogo kochać i jak żyć" - mówi wokalista Arkadiusz Jakubik.

Teledysk powstał przy współpracy m.in. z reżyserem Piotrem Domalewskim (m.in. obsypana nagrodami "Cicha noc", "Hiacynt") oraz fanami Dr Misio, którzy zagrali "prawdziwych" Polaków. Akcja teledysku rozgrywa się w szpitalu na oddziale zamkniętym. Dodajmy, że jedną z głównych ról w "Cichej nocy" zagrał Arkadiusz Jakubik.

- Nigdy tak naprawdę nie chciałem być aktorem, tylko wokalistą rockowym! Ale życie potoczyło się inaczej. Muzyka stała się formą terapii. Możliwość zamknięcia się w sali prób z muzykami Dr Misio, pracy w studio - czy to moim domowym, czy też u moich przyjaciół, Olafa Deriglasoffa i Kuby Galińskiego, okazała się absolutnie skutecznym sposobem na ucieczkę przed tymi wszystkimi demonami, które spotykam na planie filmowym. Przede mną samym zresztą też - opowiadał Jakubik w rozmowie z Interią przy okazji ostatniego albumu "Strach XXI wieku" z października 2020 r.

Clip Dr Misio Chory na Polskę

Sprawdź tekst utworu "Chory na Polskę" w serwisie Tekściory.pl!

Dotychczasowy dorobek Dr Misio to cztery płyty: "Młodzi" (2013), "Pogo" (2014), "Zmartwychwstaniemy" (2017) i "Strach XXI wieku" (2020). Zespół ma na koncie m.in. występy podczas Przystanku Woodstock, Jarocin Festival, Sopot TOPtrendy oraz dwie nominacje do Fryderyków.