Arkadiusz Jakubik to jeden z ulubionych aktorów Wojtka Smarzowskiego - zagrał u niego m.in. w "Weselu", "Domu złym", "Drogówce", "Pod Mocnym Aniołem", "Wołyniu", "Klerze".

To właśnie Smarzowski wyreżyserował też pierwszy teledysk grupy Dr Misio, której wokalistą jest Jakubik - "Młodzi" z debiutanckiej płyty zespołu (2013).



Teraz ponownie połączyli siły w klipie do nowego utworu "Wielkie żarcie" . To kolejna zapowiedź - po tytułowym numerze "Chory na Polskę" - nadchodzącego albumu "Chory na Polskę". Płyta pojawi się 10 listopada.

Tytuł nowego singla oczywiście nawiązuje do głośnego i nagradzanego filmu Marco Ferreriego z 1973 roku pt. "Wielkie żarcie". Dekadencki i nihilistyczny obraz, w którym bohaterowie postanawiają popełnić samobójstwo z przejedzenia, przechodzi z tragikomedii w prawdziwy dramat.

Clip Dr Misio Wielkie żarcie

"To pierwsza piosenka, która powstała na nową płytę 'Chory na Polskę'. Pamiętam, że to był koniec 2019 roku. Zapis emocji po przegranych wyborach. Gniewu, wściekłości i niezgody na to, że władza dalej będzie nam krok po kroku ograniczać wolność. Dzisiaj dla mnie ten numer to krzyk rozpaczy i wołanie, żeby ludzie poszli do wyborów i nie dali sobie tej wolności odebrać" - opowiada Arkadiusz Jakubik.

Autorem zdjęć do teledysku jest Paweł Tybora, a za montaż odpowiedzialny jest Krzysztof Komander. W nagraniach po raz kolejny wzięli udział fani i przyjaciele zespołu. W klipie możemy też zobaczyć zdjęcia z wakacji nadesłane od fanów z całej Europy.

"Z mojej perspektywy to wypowiedź o tym, czym teraz jeszcze możemy się cieszyć - wolność, zasady, podróże, paszport w domu, uśmiech na twarzy - ale za chwilę, przez brak uwagi, zaniechanie, zwał jak zwał, to wszystko stracimy. No chyba, że pójdziemy na wybory. Gdybym kręcił ten teledysk po wyborach, to zależnie od wyniku: albo nakręciłbym go wyłącznie kamerą do badania kolonoskopii albo tysiącem kolorowych telefonów fanów Dr Misio. Ale wtedy inny byłby scenariusz" - podkreśla Wojtek Smarzowski.

Autorem tekstu jest Arek Jakubik, który razem z gitarzystą Dr Misio Pawłem Derentowiczem napisał też muzykę do tej piosenki. Producentem muzycznym utworu jest Tomasz Organek, którego charakterystyczną gitarę słychać w tym utworze.

Clip Dr Misio Chory na Polskę

- Nigdy tak naprawdę nie chciałem być aktorem, tylko wokalistą rockowym! Ale życie potoczyło się inaczej. Muzyka stała się formą terapii. Możliwość zamknięcia się w sali prób z muzykami Dr Misio, pracy w studio - czy to moim domowym, czy też u moich przyjaciół, Olafa Deriglasoffa i Kuby Galińskiego, okazała się absolutnie skutecznym sposobem na ucieczkę przed tymi wszystkimi demonami, które spotykam na planie filmowym. Przede mną samym zresztą też - opowiadał Jakubik w rozmowie z Interią przy okazji ostatniego albumu "Strach XXI wieku" z października 2020 r.

Dotychczasowy dorobek Dr Misio to cztery płyty: "Młodzi" (2013), "Pogo" (2014), "Zmartwychwstaniemy" (2017) i "Strach XXI wieku" (2020). Zespół ma na koncie m.in. występy podczas Przystanku Woodstock, Jarocin Festival, Sopot TOPtrendy oraz dwie nominacje do Fryderyków.