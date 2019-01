W wieku 81 lat po krótkiej chorobie zmarł Ray Sawyer, wokalista amerykańskiej grupy Dr. Hook & The Medicine Show.

Nazwa formacji nie była przypadkowa - Ray Sawyer po wypadku samochodowym stracił prawe oko, a charakterystyczna czarna opaska sprawiała, że przypominał Kapitana Haka z "Piotrusia Pana".

Debiutancki album Dr. Hook & the Medicine Show ukazał się w 1972 r.

Sawyer występował w tym zespole do 1981 r.

W latach 1988-2015 muzyk koncertował pod szyldem Dr. Hook featuring Ray Sawyer. Wówczas ze względów zdrowotnych pożegnał się ze sceną.

Wideo