Dlatego też widzowie nie zostawili na Blanco suchej nitki. "Wybuch agresji ostatniego zwycięzcy festiwalu był przesadą"; "Kiedy sława uderza ci do głowy i jesteś nikim, jesteś nikim! Niegrzeczny, lekceważący i apodyktyczny"; "Rozpieszczony dzieciak, który nawet nie wie, co to róża. Jakie to obrzydliwe"; "Co za klaun" - pisali w komentarzach.

Podczas tegorocznego festiwalu wystąpi także grupa Maneskin, która triumfowała w San Remo dwa lata temu, a potem w rekordowym tempie podbiła scenę muzyczną na całym świecie. Zagranicznymi gośćmi będą zespoły Depeche Mode i Black Eyed Peas. Nadzwyczajnym wydarzeniem tegorocznej edycji będzie wystawienie w teatrze Ariston portretu Rubensa, który został przywieziony na kilka dni z wystawy trwającej w Genui.

Czytaj też:

Irena Santor uderza w Kaczyńskiego i PiS. "Zimne kretyństwo"