Dorota Osińska wraca z intymnym albumem. Posłuchaj singla "Krótki sen"

Singel "Krótki sen" to zapowiedź najnowszego materiału byłej uczestniczki "The Voice of Poland" Doroty Osińskiej. Posłuchaj utworu wokalistki.

Dorota Osińska promuje singel "Krótki sen" /Paulina Wyszyńska /materiały prasowe

"Krótki sen" to zapowiedź nowej i zarazem najbardziej intymnej i refleksyjnej płyty w dyskografii Doroty Osińskiej.



Clip Dorota Osińska Krótki Sen (Lyric Video)

"Artystka po raz pierwszy w karierze zdecydowała się samodzielnie napisać teksty i skomponować muzykę do każdej z piosenek. Oddaje w nich aktualny stan swojego ducha i śpiewa o rzeczach, o których zawsze chciała zaśpiewać dźwiękami, które od dawna czekały by ułożyć się w piosenki. Otwiera się przed słuchaczami, jak nigdy przedtem, jednocześnie sygnalizując nowy kierunek w swojej twórczości i zdradzając inspiracje muzyką folkową" - czytamy w zapowiedzi prasowej.



Kim jest Dorota Osińska?

Dorota Osińska w trakcie swojej kariery współpracowała m.in. z Zygmuntem Koniecznym, Jackiem Cyganem i Ernestem Bryllem. Śpiewała także u boku Zbigniewa Wodeckiego, Ireny Santor, Alicji Majewskiej i Magdy Umer.



Przez lata wokalistka wygrywała różne konkursy muzyczne. W 2000 roku wystąpiła na Festiwalu w Opolu (koncert Debiutów), gdzie zdobyła nagrodę publiczności, a także wyróżnienie Polskiego Radia.

W 2004 roku ukazał się jej debiutancki album "Idę", a sześć lat później światło dzienne ujrzała płyta "Kamyk zielony".

Szerszej publiczności ponownie Osińska zaprezentowała się w 2013 roku w programie "The Voice of Poland". Wokalistka zjawiła się na przesłuchaniach w ciemno drugiej edycji talent show i zaśpiewała utwór "Calling You" Jevetty Steel. W trakcie jej wykonania trenerzy nie potrafili ukryć łez. Płakać zaczął nawet sam Marek Piekarczyk.

Wideo The Voice of Poland - Dorota Osińska - „Calling You"

"Uwierz mi, tylko znikoma liczba ludzi na świecie może zaśpiewać to tak, żeby to wzruszyło. I ty tak to zrobiłaś. Masz po prostu taki talent, że jestem szczerze wzruszona" - komplementowała Osińską Justyna Steczkowska. "Jak śpiewasz, to jestem bezbronny jak dziecko" - mówił natomiast Marek Piekarczyk. I to właśnie do jego drużyny trafiła początkowo uczestniczka.



Po przegranej bitwie z Natalią Sikorą Tomson i Baron przygarnęli Osińską do swojej ekipy. Z nimi dotarła do finału, gdzie ponownie musiała uznać wyższość Sikory. Talent wokalistki docenili również internauci. Występ na castingu obejrzano od 9 marca 2013 roku ponad 15 milionów razy.

Świetne występy w "The Voice of Poland" nie przełożyły się jednak na zainteresowanie trzecią płytą Osińskiej pt. "Teraz".

W 2016 roku wokalistka wzięła udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji z utworem "Universal" ( posłuchaj! ), gdzie zajęła czwarte miejsce (zwycięzcą okazał się Michał Szpak).

Czwarty album Osińskiej - "Dorota Osińska" - ukazał się we wrześniu 2018 roku. Wokalistka przygotowała go z Pawłem Steczkiem, a promowały go single "Nić" ( posłuchaj! ), "Banalna piosenka o miłości w świta" i "Jasna ciemna".

