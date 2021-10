Dominika Kwiatkowska i Tabb razem w teledysku "Potwór". Co ich połączyło?

Telewizyjna publiczność poznała Dominikę Kwiatkowską w pierwszej edycji programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Jej występ razem z pozostałymi jurorami oceniał wówczas Bartosz "Tabb" Zielony, jeden z najpopularniejszych producentów w Polsce, mający na koncie współpracę z m.in. Sound'n'Grace, Natalią Szroeder, Liberem i Sylwią Grzeszczak.

Teraz połączyli siły, by nagrać wspólnie utwór "Potwór". Singel opowiada o walce, którą musimy stoczyć ze swoim własnym potworem, aby zacząć realizować marzenia. Potwór w utworze Dominiki to coś, co nas ogranicza, blokuje potencjał lub paraliżuje strachem. Wokalistka przygotowała też klip zbudowany na motywach klasycznej tragedii greckiej (jedność czasu, miejsca i akcji).

Oprócz jej samej, widzimy też tancerzy obrazujących tytułowe Potwory, z maskami w postaci trzech twarzy, symbolizującymi trzy funkcje: chronią przed światem, ukrywają prawdziwe zamiary i budzą strach.

Wideo Dominika Kwiatkowska - Potwór (prod. TABB) (Official Music Video)

"Singel ten obrazuje moment, w którym zdałam sobie sprawę skąd wziął się potwór i jak go pokonać. To swego rodzaju przesłanie dla wszystkich młodych ludzi, którym na drodze do realizacji marzeń i spełniania ambicji stoi tytułowy Potwór. Nie bójcie się marzyć i walczcie o swoje! Gdy zdacie sobie sprawę, co Go napędza, to 'Potwór już nie (jest) taki wielki'" - opowiada Dominika Kwiatkowska.