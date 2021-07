Dominika Gawęda po metamorfozie. Jak dziś wygląda wokalistka grupy Blue Cafe?

Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć, jak obecnie wygląda Dominika Gawęda z grupy Blue Cafe. Fani w komentarzach dopytują o nadchodzące nowości.

Dominika Gawęda zapowiada nowości od Blue Cafe AKPA

Dotychczasowy dorobek grupy Blue Cafe zamyka płyta "Koncert świąteczny: Blue Cafe i goście" z listopada 2020 r.

Poprzedni materiał studyjny to album "Double Soul" z sierpnia 2018 r. To z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Między nami", "Niebo", "Reflection" i "Talk To Me Now".

- Podwójna dusza to taki tytuł dwuznaczny. Po prostu jest to płyta z duszą, bo rzeczywiście te utwory są bardzo uduchowione, emocjonalne. Te utwory łączą się w całość, bardzo duży nacisk postawiliśmy na warstwę tekstową. Myślę, że ta płyta jest wyjątkowa i mam nadzieję, że taki też będzie odbiór naszych fanów - mówiła Interii wokalistka Dominika Gawęda.

- W każdym człowieku drzemie ta podwójność - w odniesieniu do świata, do przemyśleń, do miłości, do refleksji. Tu sobie mogliśmy pozwolić na większą świadomość, taką dojrzałość muzyczną, literacką i instrumentalną i myślę, że to jej duża siła - dodawał gitarzysta i kompozytor Paweł Rurak-Sokal.

Ostatnio Dominika Gawęda pojawiła się na pokazie mody MMC Studio Design, gdzie fani mogli zobaczyć jej odświeżony wizerunek. W komentarzach pojawiły się pytania o nową muzykę zespołu.



"My przygotowujemy się do wydania nowego singla. Będzie się sporo działo więc śledźcie nasze profile społecznościowe" - uspokajają liderzy grupy.