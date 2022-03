Dominika Barabas zaginęła. Dzień wcześniej oskarżyła policjantów o napaść

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o zaginięciu wokalistki Dominiki Barabas, którą szersza publiczność może pamiętać z programu "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie (półfinał drugiej edycji, udział także w 10. serii).

Dominika Barabas na scenie /Sławomir Kowalski/Polska Press /East News