Pod koniec stycznia Dominik Dudek zaprezentował nową autorską piosenkę "Tak mi mów". Tym utworem zapowiedział nowe otwarcie po wygranej w ostatniej edycji programu " The Voice of Poland ". W show TVP trenował pod skrzydłami Tomsona i Barona.

Clip Dominik Dudek Tak mi mów

Teraz wokalista ujawnił, że kolejny utwór "Be Good" zgłosił do polskich preselekcji do Eurowizji. "Eurowizjo - mam nadzieję do zobaczenia" - napisał na Instagramie.

Reklama

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".



Premiera konkursowej piosenki Dominika Dudka odbędzie się 16 lutego. Do 10 lutego przyjmowane są zgłoszenia do preselekcji. TVP poda 10 uczestników konkursu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję" najpóźniej 15 lutego.

Instagram Post Rozwiń

Według nieoficjalnych informacji serwisu eurowizja.org, za utworem "Be Good" stoi kompozytorski team Hotel Torino (Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór), którzy mają na koncie m.in. przeboje dla Viki Gabor ("Superhero" - wygrana na Eurowizji Junior 2019), Alicji Szemplińskiej ("Empires" - reprezentacja Polski na odwołaną Eurowizję 2020) i Sary James ("Somebody" - drugie miejsce na Eurowizji Junior 2021).

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na liście chętnych do udziału w preselekcjach znajdują się m.in. Adrian Makar (zwycięzca "Mam talent"), Anna Cyzon (drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2010, finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), Blanka, Iwona Węgrowska, Karolina Lizer (uczestniczka preselekcji do Eurowizji 2022), Kuba Szmajkowski (uczestnik preselekcji do Eurowizji 2022), Lidia Kopania (reprezentantka Polski na Eurowizji 2009), Maja Hyży, Maja Kapłon, Monika Urlik (półfinalistka pierwszego "The Voice of Poland", trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2018), Natalia Sikora (laureatka drugiego "The Voice of Poland"), Natasza Urbańska, Paula Biskup ("Mam talent"), Ramona Rey, Maria Niklińska, Anna Józefina Lubieniecka (była wokalistka Varius Manx i niegdysiejsza solistka Piotra Rubika) i gwiazdor disco polo Skolim.



Kim jest Dominik Dudek?

Voice Of Poland Dominik Dudek zwycięzcą "The Voice of Poland". Co zrobi z wygraną?

Dominik Dudek oczarował w "The Voice of Poland". To on wygra cały program?



Dominik Dudek pochodzi z miejscowości Młynne koło Limanowej. Przed programem mieszkał również w Krakowie, gdzie pracował w firmie budowlanej swojego ojca. Zwycięzca "The Voice of Poland" w przeszłości mieszkał też w Katowicach, gdy studiował na Akademii Muzycznej. "Akademię skończyłem na saksofonie, ale miałem też fortepian, gram na gitarze, gram na basie, perkusji..." - opowiadał w "Pytaniu na Śniadanie".

Po wygranej postanowił przeprowadzić się do Warszawy. Towarzyszy mu dziewczyna, Ola, która w stolicy ma robić specjalizację lekarską. Wokalista zapowiedział natomiast, że teraz skupia się na intensywnych pracach nad debiutanckim albumem.

Tomson i Baron o Dominiku Dudku z "The Voice of Poland"

"Nieagresywne dotarcie do słuchacza, umiejętne skupienie na sobie atencji, stojąc i śpiewając, czując i wiedząc to, o czym się śpiewa. To nie zdarza się zbyt często. Poza tym to nietuzinkowy głos. Facetów z takim głosem nie ma dużo. To jest perełka. Więc szybciutko proszę słuchać jak najwięcej nowych singli Dominika i wbić go na szczyty list przebojów" - mówił po finale programu Tomson.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj także:

Burza w sieci po finale "The Voice of Poland". Widzowie mocno podzieleni