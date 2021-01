Dom Phila Collinsa na sprzedaż. Była żona walczyła o niego w sądzie

1 / 8

40 milionów na nową posiadłość w Miami wydała Jennifer Lopez wraz ze swoim narzeczonym Alexem Rodriguezem. Numer domu to 13 i nie jest to liczba przypadkowa. Właśnie z tym numerem na plecach Rodriguez grał w baseballowej drużynie New York Yankees. W posiadłości znajduje się 12 sypialni, piwniczka na wino oraz ogromny basen.