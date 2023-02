Lodówka w autokarze Dolly Parton jest takich rozmiarów, że trzeba było zdemontować przednią szybę pojazdu, by móc ją wnieść do środka. Parton dysponuje też mniejszą lodówką w sypialni autobusu. "Potrzebuję gigantycznej lodówki, bo nie mam miejsca ani czasu na gotowanie w autobusie" - mówi serwisowi Yahoo.

Dolly Parton na TikToku? Fani czują się oszukani

Dolly Parton zdradziła, co zabiera ze sobą w tourne. "Lubię mieć coś, co dobrze znam i kocham"

Nim wyruszy w trasę, przygotowuje w domu mnóstwo jedzenia. Pakuje je do pudełek, które następnie wkłada do swoich podróżnych lodówek.

"Zazwyczaj mój zespół ma catering, ale po koncercie lubię zjeść coś, co dobrze znam i kocham" - przyznaje.

Parton uwielbia gotować. Uważa, że to, co wychodzi spod jej ręki, może nie zachwyca wyglądem, ale jest smaczne. 77-latka gustuje w treściwej kuchni amerykańskiego południa, dalekiej od tego, co polecaliby dietetycy. Parton bazuje na rodzinnych przepisach. Wraz ze swoją siostrą, Rachel, planuje w niedalekiej przyszłości wydać książkę kulinarną.

Trasy koncertowe Parton nie są już tak długie jak kiedyś. Powód nie jest trudny do odgadnięcia.

"Lubię przebywać blisko domu i męża. Starzejemy się i nie chcę wyjeżdżać na cztery czy pięć tygodni bez przerwy. Coś przecież może się wydarzyć. Nie czułabym się z tym dobrze, gdyby mnie nie było, a ktoś mnie potrzebował. Albo gdybym musiała odwołać trasę, bo ktoś w moim domu zachorował i potrzebuje mojej pomocy" - powiedziała w listopadzie na łamach magazynu "Pollstar", poświęconego branży koncertowej.

Dolly Parton dostała 100 milionów! Co z tym zrobi?