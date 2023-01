Dolly Parton i Miley Cyrus w duecie! Ten występ przejdzie do historii

Dolly Parton nie zwalnia tempa! 76-letnia wokalistka występuje na scenie od ponad pół wieku i nadal zachwyca, co potwierdzają jej sylwestrowe występy. Wokalistka wprowadziła publiczność w Nowy Rok, mając u boku swoją chrześnicę - Miley Cyrus.

W czasie wydarzenia transmitowanego przez NBC nie mogło zabraknąć największych hitów. Artystki zaśpiewały wspólnie kilka piosenek. W repertuarze na ten wyjątkowy wieczór znalazły się m.in. ich wielkie przeboje "I Will Always Love You" i "Wrecking Ball".

Dolly Parton i przebój "I Will Always Love You"

Dolly Parton nazywana jest niekwestionowaną "królową country". Debiutowała w 1967 r. albumem "Hello, I'm Dolly" i od tamtej pory wydała jeszcze 50 studyjnych płyt i dziesiątki składanek z przebojami. Do jej największych hitów należą piosenki "Jolene", "Here You Come Again", "Baby I'm Burnin'", "9 to 5" czy napisany w 1974 roku utwór "I Will Always Love You", który niemal dwadzieścia lat później rozsławiła Whitney Houston.

Miley Cyrus i singel "Wrecking Ball"

Miley Cyrus debiutowała w szołbiznesie już jako nastolatka w serialu "Hannah Montana". Równocześnie rozwijała swoją karierę muzyczną i aktorską. Chrześnica Dolly Parton ma na swoim koncie wiele międzynarodowych hitów, w tym m.in. "Wrecking Ball". Utwór pojawił się na rynku w 2013 roku. Był singlem, który promował czwarty album studyjny wokalistki ("Bangerz"). Osiągnął sukces komercyjny na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych utwór pokrył się siedmiokrotną platyną, a dzięki teledyskowi Cyrus ponownie pobiła rekord wyświetleń.

Autor: Katarzyna Solecka

