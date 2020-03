Dolly Parton chce wrócić na okładkę "Playboya"

Dolly Parton chce świętować swoje 75. urodziny zdjęciem na okładce magazynu "Playboy".

Dolly Parton w przyszłym roku skończy 75 lat / Tabatha Fireman/Redferns /Getty Images

Ostatni raz Parton miała sesję zdjęciową w magazynie dla mężczyzn w 1978 roku.

Reklama

32-latka pojawiła się wtedy na okładce czasopisma w słynnym już stroju Króliczka Playboya.

"Proszono mnie, bym to zrobiła, ale to było zupełnie nie w moim stylu. Nigdy bym się na to nie zgodziła... Ale napisali do tego dobry artykuł, a sesja była świetną zabawą. To był po prostu kolejny sposób na to, by wedrzeć się do głównego nurtu" - wspominała po latach.

"Właśnie skończyłem 74 lata i planuję znów znaleźć się na okładce magazynu Playboy" - mówiła piosenkarka country.

Dolly Parton uhonorowana na gali Grammy 2019 1 / 7 Dolly Parton i Miley Cyrus, której królowa country jest matką chrzestną Źródło: Getty Images Autor: Emma McIntyre udostępnij

Zapowiedziała również, że gdyby wydawcy czasopisma zgodzili się na sesję, chętnie włożyłaby swój legendarny strój. "Prawdopodobnie mogłabym go użyć. Cycki są nadal takie same" - żartowała piosenkarka podczas wywiadu.

Według Parton przepis na świetny wygląd to dobry śmiech, dobry makijaż i dobry lekarz.

Wideo Dolly Parton - I Will Always Love You - 1974

Piosenkarka karierę muzyczną rozpoczęła w połowie lat 50. Na początku zasłynęła jako piosenkarka country, później zwróciła się ku muzyce pop i aktorstwie. Z czasem jednak wróciła do country.