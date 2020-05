Dokument o Rihannie wkrótce trafi do sieci? ("Rihanna: Volume One")

Fani Rihanny twierdzą, że wkrótce premierę będzie miał dokument opowiadający o życiu wokalistki.

Wkrótce zobaczymy dokument o Rihannie? /Brett D. Cove / SplashNews.com /East News

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego roku Amazon zapłacił 25 milionów dolarów za prawa do dokumentu o wokalistce. Jego reżyser został Peter Berg, który opowiadał o pokazaniu jak dziewczyna z Barbadosu nagle stała się największą gwiazdą na świecie.

"To niezwykła młoda kobieta. W filmie skupimy się na tym, co spowodowało, że stała się taką ikoną" - mówił. Produkcja ma też pokazywać jak na przestrzeni lat zmieniała się Rihanna. Pozwolić ma na to aż 1200 godzin materiału, w tym prywatne nagrania z wokalistką w roli głównej.

Premiera dokumentu to na razie tajemnica, ale jedno z największych fanowskich kont Rihanny udostępniło dwa zdjęcia ze zwiastuna filmu "Rihanna: Volume One", twierdząc, że już wkrótce produkcja trafi do serwisu Amazon Prime.



Sami przedstawiciele Rihanny na razie nie zabrali głosu w sprawie. Żadnego komunikatu nie wydał również serwis Amazona.



Dodajmy, że obecnie fani wyczekują na dziewiąty album Rihanny, nad którym wokalistka ma pracować już od trzech lat. Jej dyskografię zamyka płyta "Anti" z 2016 roku.