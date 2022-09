Zdjęcia z sesji na koniu Doda ozdobiła cytatem z piosenki "Who's Gonna Ride Your Wild Horses" grupy U2.

"Who's gonna ride your wild horses? Who's gonna drown in your blue sea? Who's gonna taste your salt water kisses? Who's gonna ride your wild horses? Who's gonna tame the heart of thee?" - zacytowała słynną balladę ( sprawdź cały tekst! ).

"'Szał' Podkowińskiego" - napisała w komentarzu aktorka Paulina Gałązka (m.in. serial "Pierwsza miłość", współprodukowany przez Dodę film "Dziewczyny z Dubaju"), nawiązując do jednego z najsłynniejszych polskich obrazów namalowanego przez Władysława Podkowińskiego w 1894 r.

"Koń wygrał życie", "bogini", "petarda" - zachwycają się komentujący. "Gruby kicz", "sesja w tym stylu tylko z jedną osobą mi się kojarzy i nie są to dobre skojarzenia" - to z kolei zdanie innych internautów.



Autorem sesji jest Kevin Ostajewski, urodzony w Polsce fotograf mający na koncie współpracę z takimi gwiazdami, jak m.in. Britney Spears (jako jedyny robił oficjalne zdjęcia na jej ślubie z Samem Asgharim), Paris Hilton czy Camila Cabello.

"Jej nadchodzący album urwie wam głowę" - napisał Ostajewski przy innych zdjęciach Dody z sesji w lesie.

Przypomnijmy, że Doda jest bohaterką programu "Doda. 12 kroków do miłości", który możecie oglądać w sobotę o 20.00 w Polsacie.

