Doda: W rodzinie pojawił się nowotwór. Wokalistka ujawniła, kto walczy z chorobą

Na swoim profilu na Facebooku Doda podziękowała fanom za słowa wsparcie, które okazali jej po ogłoszeniu, że w rodzinie pojawił się nowotwór. Okazało się, że z chorobą zmaga się tata wokalistki, były sztangista Paweł Rabczewski.

Doda z rodzicami: Wandą i Pawłem AKPA

Doda 12 marca ogłosiła, że w jej rodzinie pojawił się nowotwór.



Wokalistka postanowiła też zawiesić swoją działalność zawodową i odwołała najbliższe koncerty. "Proszę o wyrozumiałość i wsparcie" - napisała.

Wiadomo, że nie odbędą się następujące koncerty: 21 marca na warszawskim Torwarze (Doda z Orkiestrą), 30 marca (impreza zamknięta) i 4 kwietnia (Doda & Virgin, impreza zamknięta).

"Dziękuję Wam za troskę i setki wiadomości wysyłanych codziennie, również od lekarzy z chęcią pomocy. Mój tata przeszedł poważną operację, dochodzi do siebie i czuje się coraz lepiej. Dzięki czemu i ja staję psychicznie na nogi. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to zobaczymy się 5.04 na podpisywaniu płyt w Poznaniu. Cieszę się na to spotkanie" - napisała Doda.

