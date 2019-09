Doda spadła ze sceny w Olsztynie: Mam bardzo duży problem z ręką

Po koncercie w Olsztynie Doda poinformowała, że ma bardzo duży problem z ręką. To efekt upadku z 3-metrowego podestu.

Doda uszkodziła sobie rękę na koncercie w Olsztynie AKPA

Do zdarzenia doszło podczas drugiego koncertu grupy Virgin w Olsztynie.



Reklama

"Daliście bardzo dużo energii, ale muszę dzisiaj dać szybciutko autografy, ponieważ mam bardzo duży problem z ręką, bo dzisiaj mój menadżer koncertowy nie dopilnował podestu i spadłam z trzech metrów po raz kolejny, gdyż ułamała się barierka" - cytuje wokalistkę "Fakt".

O problemach z ręką Doda opowiedział na Instastories.

"Dojechałam do domu, ręka boli, idę spać" - dodała w kolejnym wpisie.

Okazało się, że nie były to jedyne problemy związane z koncertem w Olsztynie.

Po koncercie z bolącą ręką wyszła do fanów, by rozdawać autografy, tymczasem okazało się, że... nikogo nie było. Okazało się, że fani zostali wyproszeni z amfiteatru przez ochronę, za co szybko przeprosili organizatorzy.

"Nastąpiło to ze względów bezpieczeństwa, ponieważ była demontowana scena" - tłumaczą.

W maju Doda ogłosiła pożegnalną trasę grupy Virgin.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia wokalistka wydała kolejną solową płytę "Dorota".



Nowy album 35-letniej wokalistki to przede wszystkim hołd dla jej zmarłej w ubiegłym roku babci Pelagii, która w życiu Dody była niezwykle ważną osobą. Piosenkarka chciała, by na albumie znalazły się brzmienia bliskie niegdyś sercu tak ukochanej przez nią osoby.

"Dorota" zawiera piosenki nagrane z orkiestrą pod batutą Wojciecha Zielińskiego.

- Udało nam się zorganizować trasę w największych halach w Polsce z ogromną orkiestrą, dwoma scenami, pirotechniką i wizualizacjami. To dla mnie fajne doświadczenie, bo lubię zaskakiwać słuchaczy - opowiadała Doda w rozmowie z Interią.

Doda i jej przebieranki - Tauron Arena Kraków, 1 czerwca 2019 r. 1 / 13 Zobacz zdjęcia z koncertu Dody promującego plytę "Dorota" Źródło: AKPA udostępnij

Na płytę trafiły jej wersje przebojów m.in. Maryli Rodowicz, Anny Jurksztowicz, Ewy Bem, Anny Marii Jopek, Miley Cyrus i dowodzonej przez Korę grupy Maanam.

Dwa w pełni premierowe utwory to "Nie mam dokąd wracać" i "Nie wolno płakać".

Clip Doda Nie wolno płakać

Sprawdź tekst utworu "Nie wolno płakać" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Doda Nie mam dokąd wracać

Sprawdź tekst utworu "Nie mam dokąd wracać" w serwisie Teksciory.pl!