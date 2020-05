Doda skrytykowała Jacka Kurskiego. "To nie są zawody"

W ostatnich dniach premiery miały dwa filmy o pedofilii - "Nic się nie stało" oraz "Zabawa w chowanego". Do obu w niefortunny sposób odniósł się Jacek Kurski.

Doda ostro odniosła się do wypowiedzi Jacka Kurskiego AKPA

"Zabawa w chowanego" to kontynuacja głośnego dokumentu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", na temat pedofilii wśród księży.

Reklama

Film pojawił się najpierw na YouTube, 21 maja został wyemitowany również na antenie TVN-u.



Dzień wcześniej Telewizja Polska wyświetlała produkcję Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Jak zapowiadano, film miał obnażyć prawdę o pedofilii w świecie show-biznesu. "Nic się nie stało" traktuje jednak o znanej już historii "Krystka" i "Turka", prowadzących kluby w Trójmieście, w których rozgrywały się dramaty młodych kobiet.



Wynikami oglądalności obu filmów pochwalił się na Twitterze Jacek Kurski. "Pojedynek filmów o pedofilii w telewizji linearnej" - napisał Kurski na Twitterze. Szybko zreflektował się i zmienił treść posta.



Napisał też sprostowanie. "Określenie 'pojedynek' w poprzednim tweecie było niefortunne w kontekście tematyki. Chodziło rzecz jasna o rutynowe porównanie oglądalności filmów na temat pedofilii. To dobrze, że ten bulwersujący problem społeczny spotyka się z tak dużym zainteresowaniem Widzów" - napisał.



Internauci ostro skrytykowali Jacka Kurskiego. Na wpis byłego prezesa TVP odpowiedziała m.in. Doda, która coraz częściej angażuje się w sprawy polityczne. "Pojedynek? A to nie powinien być przypadkiem wspólny interes dwóch stacji, aby przeciwdziałać pedofilii i w kościele, i w show-biznesie? Wstyd. To nie są zawody, k***a mać" - skomentowała.



Ostatnio piosenkarka odniosła się także do afery w radiowej Trójce. "Pd lat jesteśmy cenzurowani za pomocą tak zwanych 'badań' w stacjach komercyjnych" - napisała. "Może w końcu szanowne rozgłośnie ustalą jawny cennik: ile za 'piosenkę tygodnia', 'miesiąca' itp. zamiast zamiatać 'gifty' pod stołem a Wy (menadżerowie) nie będziecie musieli zmagać się z hipokryzją, krzycząc teraz na lewo i prawo o cenzurze w Trójce" - dodała.