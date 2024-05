W Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów toczyła się sprawa przeciwko Dodzie, Emilowi S., który jest byłym mężem wokalistki, oraz kilku innym mężczyznom. Chodziło o szantażowanie byłego partnera piosenkarki - Emila Haidara. Groźby mieli stosować mężczyźni, wynajęci przez Dodę i Emila S. Postępowanie zostało wszczęte jeszcze w 2017 r. i trwało aż do niedawna.

Groźby, które stosowali mężczyźni, na zlecenie Dody, miały zmusić Haidara do wycofania wszelkich oskarżeń, jakie złożył przeciwko wokalistce. Chcieli również wyłudzić od niego 1 milion złotych jako karę za jego postępowanie.

Zapadł wyrok w sprawie Dody

Po sześciu latach sądowych potyczek Doda usłyszała wyrok. Rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 100 tysięcy złotych grzywny.

Wyrok, który zapadł w sprawie Dody jest nieprawomocny. Oznacza to, że wszystkie strony mają możliwość apelacji, którą składa się po zapoznaniu się z uzasadnieniem sądu. Strony mają na to dwa tygodnie. Kilka dni temu właśnie takie uzasadnienie zostało sporządzone w interesującej nas sprawie. Co z niego wynika?

W uzasadnieniu wyroku sądu czytamy, że stopień społecznej szkodliwości czynu oraz winy Dody jest wysoki. Jednocześnie artystka dostała wyrok w zawieszeniu - mogła być spokojna, że nie trafi do więzienia. Dlaczego? Sąd podjął taką decyzję m.in. przez to, że Doda jest znaną piosenkarką. Jej talent wokalny, twórczość i występy na scenie przyczyniają się do rozwoju kultury muzycznej w Polsce.

Doda wiedziała o szantażowaniu byłego męża

Sądowi udało się ustalić, że wokalistka nie tylko wiedziała o szantażach, stosowanych względem byłego męża, ale też była jedną z inicjatorek zastraszania. Wynajęci mężczyźni zmuszali Haidara do wycofania z sądu spraw, które wytoczył Dodzie. Dodatkowo chcięli wyłudzić od niego duże sumy pieniędzy jako zadośćuczynienie artystce. Chcieli także, aby milczał na jej temat.

Dowody na to, że Doda wiedziała o zastraszaniu są niepodważalne. Wokalistka spotykała się z mężczyznami, którzy szantażowali Haidara. Zeznali oni również, że działali właśnie na jej zlecenie.

Doda będzie odwoływała się od wyroku?

Zaraz po ogłoszeniu wyroku Doda zapowiadała apelację. Z kolei druga strona postępowania - Emil Haidar - uważał, że kara dla wokalistki jest zbyt mała i również nie wykluczał odwołania się. "Wyrok, przyjmujemy z satysfakcją. W naszej ocenie kara jest dla zleceniodawców trochę łagodna, więc rozważamy apelację" - stwierdził wtedy adwokat Haidara.