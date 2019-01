Doda: Premiera nowej płyty "Dorota". Posłuchaj utworu "Krakowski spleen" z repertuaru Maanam

Do sprzedaży trafił właśnie najnowszy album Dody "Dorota". To bardzo osobista płyta, którą wokalistka zadedykowała swojej zmarłej babci.

Nowy album Dody to trochę inne oblicze wokalistki.

- Doda to mój pseudonim od 20 lat na scenie, a nikt tak naprawdę nie zna Doroty. Tworzenie tej płyty było przygodą - opowiadała Doda w rozmowie z Interią.

Piosenki, które znalazły się na płycie wokalistka nagrała z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego.

Doda zdradziła, jak zrodził się pomysł na płytę, która została nagrana z myślą o nieżyjącej już babci Pelagii.



Wokalistka dotkliwie przeżyła jej śmierć i postanowiła spełnić jedno z jej ostatnich życzeń - nagrać jej ukochane utwory. Babcia chciała, by publiczność usłyszała Dodę taką, jaką znała ją i kochała ona sama.



- Dwa lata temu zaśpiewałam w Opolu piosenkę "Niech żyje bal" z orkiestrą, która po dwóch dniach miała dwa miliony wyświetleń w sieci. Ludzie byli totalnie zaskoczeni nową wersją mnie. Moja babcia, gdy to usłyszała, powiedziała, że muszę nagrać taką płytę - "Doronia, muszą cię usłyszeć z tej strony, z której ja cię znam" - powiedziała. Wzięłam sobie to do serca, zadzwoniłam do Wojtka (Zielińskiego - przyp. red.) i zrobiliśmy wspólnie płytę - opowiadała Interii Doda.



Oprócz promującego materiał już od jakiegoś czasu singla "Nie wolno płakać", na płycie znalazły się również "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz czy "Krakowski spleen" grupy Maanam. Usłyszymy też utwory Anny Jurksztowicz, Ewy Bem, Anny Marii Jopek czy Miley Cyrus.



"Tworzenie tej płyty było przygodą, bo dotyka ona różnych etapów mojego życia. Wybrałam na nią m.in. piosenkę, która kojarzy mi się z musicalem 'Metro', w którym zaczynałam. Przypomniałam sobie młodość i to, jak marzyłam, aby zostać gwiazdą" - wspomina Doda.



Oto szczegóły płyty "Dorota":

1. "Niech żyje bal"

2. "Nie wolno płakać"

3. "I’m With You"

4. "Gdzie to siódme morze"

5. "Gram o wszystko"

6. "Krakowski spleen"

7. "Sign Of The Times"

8. "Stan pogody"

9. "Dwie bajki"

10. "Wrecking Ball"

11. "Nie mam dokąd wracać"

12. "Na strunach szyn"

13. "Ale jestem".