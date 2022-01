Doda pojedzie na Eurowizję? Nowe informacje w sprawie konkursu

Od wielu lat fani namawiali Dodę, by reprezentowała nasz kraj podczas Eurowizji. Gwiazda odmawiała, jednocześnie podkreślając, że uważnie śledzi konkurs. Ostatnia informacja, którą przekazała, może oznaczać, że marzenia fanów w końcu się spełnią.

"To prawda, dzisiaj wstałam i mi odbiło. Zgłosiłam 'Fake Love' na Eurowizję" - powiedziała w filmiku na Instagramie. " Niech się dzieje wola nieba / fanów" - dodała. Informacja wciąż wywołuje w komentujących sporo emocji.

"Moje marzenie od 15 lat", "Takie miałem nadzieje jak usłyszałem kawałek polskiego tekstu", "Generalnie obstawiałam, że ten numer powinien nas reprezentować... Ale gdzieś usłyszałam, że nie chcesz... Szok", "Mam nadzieję że to ty pojedziesz, a naprawdę będziesz miała tę statuetkę w rękach. Wreszcie by się coś działo" - tego typu opinie można przeczytać pod ogłoszeniem.

"Fake Love" to zapowiedź czwartego solowego albumu Dody. Piosenkarka śpiewa o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka. Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas.



"Wszyscy słuchając bitu imprezowego, tanecznego, zapominają o tej warstwie lirycznej, która jest bardzo ważna i w tej piosence również niezwykle istotna. Ja też potraktowałam ten utwór jako ujście, jakiś taki wentyl dla moich różnych sytuacji życiowych, smutnych. I rzeczywiście ta piosenka opowiada o 'Fake Love', czyli o tytułowej miłości, która nie jest prawdziwa, jedyna którą znam, jedyna którą zaznałam w życiu" - tłumaczyła Doda w rozmowie z RMF FM.



Przypomnijmy jednak, że według pierwotnych ustaleń wyboru polskiego reprezentanta na 66. Konkurs Piosenki Eurowizji 2022 dokona wewnętrzna komisja TVP, a utwory do preselekcji można było zgłaszać do... 20 listopada 2021 r. Na niezgodność z regulaminem zwrócili uwagę również fani: "Fejk? ona raczej według regulaminu eurowizji nie mogłaby wziąć udziału. Zasady są że nie może przekraczać ilości wydanych singli, płyt, a także zarobków. To tak jakby Beyonce wysłać na eurowizje, bo wszyscy znają i będą głosować bo jest dość popularna" (pisownia oryginalna). Te rozważania są jednak nieprawdziwe, ponieważ taki zapis nie widnieje w regulaminie konkursu.

Dzień po zaskakującym ogłoszeniu wokalistki Telewizja Polska podała listę 10 osób, które wystąpią podczas koncertu preselekcyjnego. Dody nie ma wśród wybranej "dziesiątki", może to oznaczać zatem, że piosenkarka chciała zrobić fanom żart lub że nie zorientowała się w sprawie terminów zgłoszeń i wysłała swoją piosenkę zbyt późno.

Eurowizja 2022: Co z wyborem reprezentanta Polski? Nowe informacje

Jak podawało TVP, 5-osobowa komisja ekspertów miała wskazać najpierw od 3 do 15 najlepszych opcji; każdy juror miał przy tym prawo do dodania jednej kandydatury spoza zgłoszeń. Uczestnicy drugiego etapu mieli być ocenieni przez każdego eksperta w skali od 1 do 10, a piosenka z najlepszym wynikiem miała reprezentować Polskę w Turynie we Włoszech.

Początkowo werdykt mieliśmy poznać nie później niż 2 stycznia 2022 roku. Wiele osób spekulowało, że nazwisko reprezentanta padnie ze sceny Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Niemal w ostatniej chwili termin ogłoszenia zwycięzcy został przesunięty na 15 stycznia, a TVP tłumaczyła to dużym zainteresowaniem.

Jastrząb Post, powołując się na osobę związaną z telewizją publiczną, podaje, że TVP całkowicie zmienia zasady, a wybór reprezentanta na Eurowizję 2022 dokona się podczas koncertu preselekcyjnego. "TVP w połowie lutego szykuje koncert preselekcyjny z udziałem 10 kandydatów. Wśród nich nie zabraknie faworytów internautów: Krystiana Ochmana, Ani Byrcyn i Darii Marx" - mówi w rozmowie z Jastrząb Post anonimowy informator.



Jak podają Wirtualne Media, prezes TVP, Jacek Kurski potwierdził te informacje. "Nieoficjalnie ustaliliśmy, że terminem koncertu transmitowanego na któreś z anten publicznego nadawcy (prawdopodobnie TVP2), miałby być 19 lub 20 lutego" - czytamy na stronie.